Hacía tiempo que no le veíamos protagonizar una película en la gran pantalla. A sus 53 años, Brendan Fraser ha vuelto para quedarse y no con cualquier papel. El actor puede llevarse su primer Premio Oscar gracias a su trabajo en The Whale. Su interpretación se llevó seis minutos de ovación en el Festival de Venecia y ahora parte como favorito en todas las quinielas de todos los certámenes. Antes de jugarse la estatuilla, tendrá su oportunidad el próximo 10 de enero de 2023, en los Globos de Oro que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Las nominaciones ya se han dado a conocer y su nombre se encuentra junto a los de Austin Butler, Hugh Jackman, Bill Nighy y Jeremy Pope como mejores actores protagonistas. Sin embargo, Fraser lo tiene claro: no estará en la gala.

Los Globos de Oro han estado rodeados de polémica en los últimos años. En 2021 salió a la luz un reportaje que denunciaba las prácticas poco éticas llevadas a cabo por los miembros de la asociación, aceptando sobornos en forma de regalos o viajes. Además, ponía en evidencia la poca diversidad, ya que ese selecto grupo solo estaba formado por 86 periodistas, la mayoría hombres blancos. Fue tal el revuelo que la NCB, encargada de retransmitir la ceremonia, decidió cancelar su contrato. En un intento de limpiar su imagen, la HFPA abrió la puerta a 21 nuevos miembros, de los cuales 6 eran afroamericanos. FInalmente, la cadena volverá a retransmitir el evento.

Jeanne Moore, el gran apoyo de Bredan Fraser. GTRES

Esto fue motivo suficiente para que algunas estrellas de Hollywood decidieran declinar su invitación a los Globos de Oro. Sin embargo, Brendan Fraser tiene otra razón de peso. Ocurrió en 2003, aunque el actor no confesó hasta quince años después, durante una entrevista para la revista GQ. Según su versión, el que fuera presidente de la Asociación de la Academia de Prensa Extranjera en Hollywood, Philip Berk, habría abusado de él en un evento. "Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo. Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar", contó Fraser.

Según sus declaraciones, la asociación intentó tapar el caso e intentó convencer a ambos para que firmaran un acuerdo en el que aceptaba que todo había sido una broma de Philip Berk. A pesar de todo, el periodista no fue expulsado de la HFPA hasta el año pasado, cuando se descubrió un correo electrónico en el que describría el movimiento Black Lives Matter como "un grupo de odio racista". Además, acusó a la activista y artista Patrisse Cullors de ser una "autoproclamada marxista entrenada".

Este incidente ha provocado la negativa de Brendan Fraser a los Globos de Oro. "No participaré. Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Y mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme un montón de cosas, pero no eso", aseguró el actor convencido a los medios. Teniendo en cuenta las polémicas que han rodeado a los galardones, no sabemos si la suya será la única gran ausencia.