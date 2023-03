El pasado año vimos a Fraser de nuevo en una alfombra roja. Había pasado mucho tiempo sin posar ante los medios y su evolución física fue más que comentada. Sobre todo, su aumento de peso. Había dejado de ser un galán de Hollywood.

“Premiering at the 79th Venice Film Festival ����

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo“