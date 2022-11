La entrega de premios anual de Los40, los galardones más importantes de la música en España, es una cita imprescindibles para los cantantes. Por allí pasaron los rostros más conocidos del panorama musical actual: Aitana, Lola Índigo, Agoney, Blas Cantó, Antonio Orozco, Ana Mena... Y por supuesto, dos de las grandes reinas del año en la industria: Chanel y Rosalía. Aunque no solo reinan en la música: también lo hacen sobre las alfombras rojas. Ambas se conocían de hace meses y comparten gustos parecidos: ya Chanel acudió con un 'look' muy Rosalía a la carroza del Orgullo LGBTIQ+ 2022. Además ambas artistas se conocen y respetan sus trabajos musicales mutuamente y de la 'motomami', la cantante de "SloMo" dijo: "Verte en directo ha sido un regalo. Eres inspiración. No tengo palabras para describir lo que he sentido esta noche". Meses después las dos cantantes han vuelto a coincidir en Los40 Music Awards con dos estilismos muy parecidos.

Chanel y Rosalía, premio en música y en alfombra roja Llegaron, brillaron sobre la alfombra roja, actuaron, recogieron su premio y se fueron con una sonrisa a casa. La noche de Los 40 Music Awards fue redonda para dos artistas que viven su momento más dulce: Chanel ganó el premio a artista del 40 al 1 por su "SloMo", con el que quedó tercera en Eurovisión 2022, y Rosalía se alzó con el galardón a mejor álbum por su trabajo Motomami, con el que ha recorrido medio mundo. Sobre la alfombra roja, Chanel y Rosalía eligieron una tendencia que está muy de moda entre las celebs para acudir a eventos de este tipo en temporadas de entretiempo: ¡las transparencias! Además, si antes Rosalía llevaba el rojo por bandera y Rosalía el negro en sus actuaciones, las artistas de han intercambiado sus colores más personales. La cantante de "SloMo" optó por un vestido largo con mangas largas en las que se incluían hasta los dedos de las manos. De color rojo, se caracteriza por su dibujo con un gran escote palabra de honor en pico que baja hasta el ombligo y la media cola de terciopelo. Completó el look con un peinado semirecogido efecto mojado. Chanel en la alfombra roja de Los40 Music Awards La cantante brilló con este 'look' GTRES Por su parte, Rosalía, 'la motomami', repitió el mismo recogido tipo anime que llevó en la anterior edición: dos moños pequeños, uno a cada lado. Su vestido, al igual que el de chanel, se caracteriza por as transparencias desde el cuello hasta la cintura y también tiene manga larga, pero sin llegar a tapar las manos por completo. En su caso, la forma de la tela que tapa el torso es un lazo que se une al centro y naja hasta el ombligo hasta una falda de terciopelo con telas a distintos niveles. Por detrás, el top va anudado del cuello a la cintura, dejando toda la espalda al descubierto. Rosalía en la alfombra roja de Los40 Music Awards La cantante brilló con este estilismo GTRES Rosalía, de espaldas en Los40 Music Awards El diseño tiene la espalda abierta GTRES Ambas actuaron a lo largo de la gala: Chanel interpretó "Toke" acompañada de su equipo de bailarines —Exon Arcos, Haley Fitzgerald, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez—, vestida de blanco, y uno de sus bailarines, Josh, que annció en el Eurovermú que acompañaría a Chanel a la gala, acompañó a Rosalía al inicio de su actuación de "La fama". Además, Chanel recogió muy emocionada y entre lágrimas su reconocimiento como artista de la mano de su club de fans: "Guau, muchísimas gracias. Os prometo que no me esperaba esto. No hubiera sido posible sin vosotros. Gracias al equipo que ha hecho que esté aquí ahora mismo y a todo el mundo que me ha apoyado desde el principio", dijo al recoger el premio sobre el escenario, donde llevó un vestido negro corto.