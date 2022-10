Famous, de ascendencia nigeriana, saltó a la fama tras participar en la novena edición de Operación Triunfo. Tras su paso por el concurso, lanzó su debut en solitario "Bulla", un tema con el que consiguió millones de reproducciones y visualizaciones en las principales plataformas de streaming y medios de difusión. En su segundo sencillo en solitario, "Hoy ya no", Famous nos mostró el poderoso rango vocal que tiene.

En 2021, Famous es elegido por Disney España para interpretar el tema de su campaña de Navidad, "Si habla el amor". También a finales de ese año, lanza "Something", un sencillo en colaboración con el productor galardonado y cantante Blaq Jerzee.

El participante del Benidorm Fest 2023 ha manifestado en varias ocasiones ser fan del festival de Eurovisión. En 2018, tuvo el privilegio de cantar con el austríaco Cesár Sampson, tercer clasificado en Eurovisión 2018.