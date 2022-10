No una, sino dos mujeres grandes. Este año el Premio Princesa de Asturias de las Artes se lo han concedido a la cantaora Carmen Linares y a la bailaora María Pagés. Dos artistas que han llevado el flamenco por todo el mundo, con talento y elegancia, con duende y maestría. Y como dice el jurado, ensanchando el cante y el baile, desde el respeto por la tradición. "Estamos las dos en una nube. Es una explosión de alegría y me acordé de la gente que ya no está y que hubiese disfrutado con la noticia. Este premio es un reconocimiento al arte flamenco que representamos las dos, al arte flamenco con mayúsculas".

El programa Imprescindibles de RTVE ha hecho un recorrido por la trayectoria de Pagés, una de las bailaoras más internacionales, y ahora le toca el turno a Carmen Linares. La cantaora se sienta en el plató de Atención Obras para hablar con Cayetana Guillén-Cuervo de su extensa obra flamenca. Hablamos de una de las voces más respetadas y celebradas, una de las mujeres más respetadas de la profesión y un referente para muchas generaciones.

Canta en el escenario, pero no en casa Creció profesionalmente junto a otros grandes, como Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente y Manolo Sanlúcar, entre otros. Es, como todos dicen, una leyenda viva del flamenco. Nació en Linares, Jaén, y a sus 71 años puede presumir de tener una de las carreras más largas y exitosas de la cultura. “Canto desde que existo, porque mi padre tocaba la guitarra como aficionado, no había que celebrar nada, simplemente venía de su trabajo que era ferroviario y en el verano se salía a la puerta y tocaba y nos juntábamos todos allí”. Carmen recuerda siempre a su madre, que cantaba siempre haciendo las cosas de la casa, pero en cambio ella confiesa que no suele cantar en casa. Carmen Linares recibe el 28 de octubre el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Los dos hombres de su vida A los 12 años se muda con toda su familia a Ávila ya que a su padre le trasladan a trabajar a la estación ferroviaria de la localidad. Allí se enamora de la radio y gana un concurso con una canción de Marifé de Triana. En Ávila conoce a Miguel Espín en Ávila, era periodista de TVE y divulgador del flamenco. Ella tenía 13 años y él 17. La artista pone en valor el apoyo de dos hombres que han sido cruciales en su vida. "He tenido el apoyo de mi padre primero y de mi marido, Miguel Espín. Sin ellos no hubiese podido tener una vida paralela, haber tenido a mis tres hijos, cuidar de mi madre, cuidar de mi padre. Todo eso es imposible si no tienes a alguien a tu lado que valora tanto lo que tú haces que se sacrifica por ti". Cuatro años después, la familia se trasladó a Madrid y a esa edad es cuando ella decide que quiere dedicarse profesionalmente al cante. Cuando tuvo dudas sobre si dedicarse o no al cante, su padre sentenció: "Ese don te lo han dado para que lo utilices", y lo hizo. En los templos del flamenco, como El Café de Chinitas o El Charlot, conoce a artistas como Camarón, Enrique Morente y Carmen Mora. Carmen Linares en la gala de los Premios de la Música. Gtres

Reivindicar las voces femeninas del flamenco Comenzó a cantar profesionalmente en 1980, acompañada a la guitarra de Juan y Pepe Habichuela, y a mediados de la década de los 90, se reivindicó y llegó a un público más amplio gracias al éxito de su álbum "Antología de la mujer en el cante", trabajo que está considerado uno de los 10 mejores álbumes de la historia del flamenco. Ha grabado más de una docena de álbumes y ha hecho importantes colaboraciones musicales, con artistas como Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda, Dorantes, Carlos Núñez o Luis Pastor. "He tenido la suerte de conocer a los mejores y he tenido la suerte de trabajar con los mejores". Carmen Pacheco y Carmen Linares, la mujer y la artista, son solo una. No hay dos mundos separados y los sentimientos son los mismos. "Si yo he tenido un disgusto muy fuerte me cuesta mucho salir al escenario". Carmen tiene tres hijos con Miguel; Miguel, que es periodista y manager; Eduardo, que es guitarrista; y Lucía, que es actriz y cantante. "Cuando fui madre ya no pasaba tanto tiempo fuera de casa, ya no hacía aquellas giras de cuatro meses por Estados Unidos que me encantaban cuando era más jovencilla. Carmen Linares canta en el Inverfest Festival de Madirid Gtres