Los Premios Princesa de Asturias honran el flamenco. La cantaora Carmen Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés han sido galardonadas con el Premio Princesa de las Artes, según ha anunciado la organización desde Oviedo. El jurado ha destacado que ambas son "parte de la genealogía del flamenco contemporáneo" y que "han ensanchado el cante y el baile desde el respeto por la tradición, apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial".

El fallo también reconoce "su voluntad de permanente exploración" y que "su trabajo dota al flamenco de nuevas herramientas a la vez que amplifica el lenguaje de una manifestación cultural que vive un momento de esplendor y búsqueda de nuevos horizontes". Para el jurado, "ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único".

Además de destacar a ambas como "dos de las figuras más importantes del flamenco de las últimas décadas", el premio pone en valor que, con su labor, "ambas han abierto caminos de repercusión no solo artística sino también social y se han convertido en ejemplo de trabajo, talento y dedicación para futuras generaciones".

María Pagés, renovadora del baile flamenco

La bailaora y coreógrafa María Pagés (Sevilla, 1963), comenzó su carrera profesional con la compañía de Antonio Gades y en 1990 fundó la Compañía María Pagés con la que ha creado obras coreográficas como Sol y Sombra (1990), De la luna al viento (1994), El Perro andaluz. Burlerías (1996), Flamenco Republic (2001), Canciones antes de una guerra (2004) o Utopía. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Danza.

Considerada un puente entre la tradición y modernidad del flamenco, su trabajo está reconocido internacionalmente, actuando en los teatros más prestigiosos del mundo como el Radio City Music Hall (Nueva York), el Teatro de Chaillot (París), el Auditorio Parco della Musica (Roma), el Teatro Romano (Verona), el Festspielhaus Baden-Baden (Alemania), el National Center for the Performing Arts de Pekín, el Tokyo International Forum, el Fall for Dance Festival de Nueva York, el Festival Chéjov de Moscú o la Bienal de Flamenco de Sevilla.