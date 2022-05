Carmen Linares y María Pagés, renovadoras del flamenco y feministas

Dos grandes artistas, que representan a dos generaciones de mujeres del flamenco, la cantaora Carmen Pacheco Rodríguez (Linares, Jaén, 25 de febrero de 1951) y la bailaora y coreógrafa María Pagés (Sevilla, 28 de julio de 1963) han sido galardonadas este jueves con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Un merecidísimo reconocimiento para dos mujeres autodidactas, que han destacado por su arte y por ser referentes feministas. Vamos a conocerlas mejor, en sus propias palabras, repasando algunas de sus actuaciones y declaraciones a RTVE.

Linares, la única mujer que ha ganado el Premio Nacional de Música

Carmen Linares es una de las cantaoras más completas y con mayor conocimiento de estilos flamencos. Compañera de generación de inolvidables artistas como Paco de Lucía, Camarón, Enrique Morente, Pepe Habichuela y José Mercé. Es la única mujer del flamenco que ha ganado el Premio Nacional de Música de España en la categoría de interpretación. El año pasado celebró sus cuarenta años sobre el escenario.

En febrero de este año, en una entrevista con el programa Caminos del Flamenco (La 2) Soleá Morente le pregunto cómo fue ser mujer en aquella época en el mundo del cante, entre tanto hombre: "Yo no tuve problema, aunque esos años fueron muy difíciles para las mujeres. La mujer no podía elegir libremente a lo que dedicarse. Había profesiones en las que estábamos totalmente vetadas, pero esta no. Te movías en un mundo de hombres. En algunos casos, el entorno familiar no aceptaba que la mujer fuera artista, cantaora o bailaora. Y ese no era mi caso, yo tuve mucha suerte, mi padre estaba encantado con que yo fuera artista y él me acompañaba a todo, y mi pareja por aquel entonces, ahora mi marido, Miguel Espín, era un enamorado del flamenco. Sin embargo, pienso que cuando una quiere algo y tiene el propósito de dedicarse a algo de forma seria, tratando de dignificar la profesión siempre, nada le frena".

Carmen Linares ha grabado álbumes de referencia como Canciones Populares de Lorca, Cantaora y Antología de la mujer el cante que está considerado por la crítica como uno de los mejores discos de la historia del flamenco. En este álbum, la artista, acompañada de guitarristas como Tomatito, Vicente Amigo, Moraito, Pepe Habichuela, Rafael Riqueni y José Antonio Rodríguez, entre otros, interpreta cantes olvidados y rescata algunos estilos tradicionales de cantaoras, para ponerle su sello.

Para ella, este álbum supone un antes y un después también, ya que le ha dado mucho prestigio y mucho orgullo sentir que la gente joven la escucha. Nunca antes alguien había hecho un homenaje a las mujeres, y aunque Carmen no pretendía que tuviera carácter feminista o fuera una reivindicación, de repente lo tuvo y ahí quedó.

La cantaora recordaba también en TVE cómo llegó con 12 años a Ávila con sus padres y su hermana: “Nos encontramos allí a un núcleo de flamenco”. El cante era para ella en aquella época como “un juego”, sus padres le “apoyaban”, le acompañaron durante los inicios, “pero nunca ha habido una presión para nada”.

Con 15 años ganó el primer premio de cante flamenco de Radio Madrid: “Iba los fines de semanas, cantaba y me volvía al instituto” y añadía que “yo he hecho mi vida de adolescente, mis pandillas, mis guateques, Los Beatles, toda esta historia. Aparte tenía el flamenco, que era lo que más me gustaba". No fue hasta los 17 años cuando tomó la decisión de cantar: “¿Me dedico a esto o empiezo a buscar un trabajo?”.

En Radio Nacional recordó las palabras que le dijo su padre: “Dios te ha dado unas condiciones y las debes de aprovechar porque no todo el mundo tiene buen oído y tiene voz para cantar y expresar lo que expresas tú”.

El año pasado (2021) Carmen celebró sus cuarenta años sobre los escenarios y en esta noticia encontraréis algunas de sus mejores actuaciones en Radio Nacional, así como declaraciones sobre sus mejores trabajos.