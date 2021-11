La autenticidad es una forma de trascender la estética: “No es que sea bello, es que es verdad”. María Pagés con su baile y Luz Casal con su voz hablarán en esta entrega de ‘Un país en danza’ sobre la importancia de encontrar tu singularidad en el mundo del arte, de saber elegir, de hacer cada trabajo desde la verdad para poder transmitir las emociones.

Luz Casal, en la entrevista

Al comenzar su vida profesional, un artista puede sentir que sus particularidades son un obstáculo. A lo largo de su trayectoria, talentos como María Pagés y Luz Casal han demostrado cómo esos impedimentos iniciales se convierten, con su trabajo y la fuerza de sus personalidades, en lo más preciado de su arte.

El arte y la emoción de María Pagés

Desde pequeñas se dieron cuenta de su singularidad y sus pasiones. María cuenta que era una niña bastante solitaria, con un mundo interior muy rico y lleno de baile: “Siempre me he visto bailando, la danza ha sido siempre mi compañera en mi soledad infantil”. Los mismo que recuerda Luz: “Soy hija única y la música ha sido mi compañera, mi refugio, y más adelante, mi profesión. Siempre ha sido un elemento y un alimento importantísimo en mi vida”.

Ambas hablarán de cómo eligen y deciden sus trabajos, y cómo, una vez apuestan por algo, se entregan. “Yo tengo cierto olfato para saber lo que no quiero hacer. Yo canto lo que creo que tengo que cantar. Si no me lo creo yo, ¿cómo decir a quien te va a escuchar que eso es lo que yo siento?”, explica Luz Casal.

Luz Casal con Antonio Najarro

“Comunicar emociones, que el espectador las perciba y cultive sus propias emociones”, es lo que busca Maria Pagés con su arte: “Yo creo que no puedes ser un intérprete sin ser un creador, no se pueden diferenciar. ¿Qué intérprete no tiene creatividad o qué creador no interpreta? En la danza ambas facetas están unidas, con el fin de trasmitir la emoción”.