Tras muchos rumores, Rafa Nadal fue el encargado de confirmar que estaba esperando un bebé. "Si todo va bien, voy a ser padre. Como sabéis, no acostumbro a hablar de mi vida personal por un motivo muy simple creo que ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional. No me gusta hablar de mi vida privada, vivimos más tranquilos con un perfil más bajo, no sé cómo me cambiará la vida porque no tengo experiencia en ello", así lo contó el tenista, que se tomó su tiempo para dar la noticia, precisamente por este motivo. Ahora él y su esposa, Mery Perelló, dan la bienvenida a su primer hijo juntos.

Rafa Nadal y Mery Perelló dan la bienvenida a su primer hijo El tenista, que ha estado presente al lado de su esposa, Mery Perelló, durante todo el parto lleva pendiente meses del estado de su esposa hasta el punto de solo estar presente un día en la última Laver Cup. El nacimiento podía ocurrir en cualquier momento y por fin el tenista puede celebrar su paternidad, según informan desde El Diario de Mallorca. En el medio de comunicación aseguran que tanto la madre como el bebé, que ha nacido en la semana 37 de gestación, se encuentran perfectamente. Aún permanecerán descansando en la clínica privada de Palma en la que Mery Perelló ingresó a finales de agosto. La esposa de Rafa Nadal ha estado las últimas semanas bajo vigilancia médica, por lo que el tenista regresó hace semanas a la isla tras caer en octavos de final del Abierto de Estados Unidos: "Necesito volver a casa, tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis", dijo. Además, el hijo del tenista ha nacido una semana después de que Nadal confirmara su gira por Latinoamérica y México a finales de noviembre. Allí jugará cinco partidos de exhibición contra el noruego Casper Ruud, su rival en la final de Roland Garros de este año.

El duro embarazo de Mery Perelló La pareja ha intentado llevar con discreción su embarazo, que no ha sido precisamente tranquilo, sobre todo el tercer trimestre. El pasado mes de agosto Mery Perelló ingresaba en una clínica privada de Palma de Mallorca. Rafa Nadal no podía acompañar a su esposa, ya que se encontraba en Nueva York disputando el US Open. El tenista tuvo que aclarar que la madre del bebé estaba fuera de peligro. "Por mucho que salieran según qué tipo de informaciones en la prensa acerca del estado de mi mujer, mi mujer está bien, ya lo dejo caer. Son situaciones que son más difíciles de gestionar cuando uno está lejos de casa, pero hay que ir paso a paso e ir construyendo desde la tranquilidad y la calma", aseguró. Rafa Nadal explica así por qué no es un drama perder el US Open. Otra lección de sensatez RTVE.ES Mery Perelló tuvo que guardar reposo absoluto por recomendación médica. Desde entonces, Rafa Nadal ha estado centrado en el cuidado de su esposa. Tras caer en el US Open, viajó para reencontrarse con la madre de su hijo. "Tengo cosas más importantes que atender que el tenis", señaló, haciendo alusión a su reciente paternidad. Ahora el tenista se encuentra junto a Mery Perelló y su bebé, el nuevo miembro de la familia.