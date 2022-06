Rafa Nadal acaban de confirmar lo que ya era un secreto a voces. El tenista y su pareja están esperando su primer hijo. Ha sido en la rueda de prensa que ha convocado esta mañana para hablar de su estado de salud. "Si todo va bien, voy a ser padre. Como sabéis, no acostumbro a hablar de mi vida personal por un motivo muy simple creo que ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional. No me gusta hablar de mi vida privada, vivimos más tranquilos con un perfil más bajo, no sé cómo me cambiará la vida porque no tengo experiencia en ello", comentaba a los periodistas que asistieron. El tenista confía que su nueva paternidad no suponga un cambio también en su vida profesional.

Ya lo adelantó la revista ¡HOLA!, cuando corrían los rumores de que la mallorquina estaba embarazada. La noticia salió a la luz después de que salieran unas fotos suyas en traje de baño. Mientras ellos disfrutaban de un merecido descanso en su catamarán por las aguas de Mallorca, los paparazzi descubrieron que a Xisca se le notaba ya una barriguita incipiente, lo que hizo saltar las alarmas.

“EXCLUSIVA: Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo: las imágenes que revelan su embarazo ���� https://t.co/NwCu9ldWyt pic.twitter.com/pIjt2djwK3“ — Revista ¡HOLA! (@hola) June 15, 2022

Su cambio de look, vistiendo ropa más cómoda y holgada que antes, ya nos hizo sospechar hace unas semanas que la pareja estaba intentando ocultar algo, pero era demasiado pronto para hacer un anuncio oficial y compartirlo con sus seguidores. En una de las últimas publicaciones de Rafa, veíamos a Xisca Perelló con una sudadera, perfecta para disimular su nueva figura premamá.

En muchas ocasiones les hemos escuchado manifestar sus deseos de convertirse en padres. En una entrevista confesó que a estas alturas pensaba que ya habría tenido hijos, pero la vida a veces te cambia los planes. También reconoció que con su edad se imaginaba ya retirado, y aquí sigue, dando guerra. Ahora, si todo sale según lo previsto, planea ir a Londres para jugar el torneo de Wimbledon.