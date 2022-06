Rafa Nadal viajará a Londres para disputar Wimbledon. Así lo ha confirmado el tenista mallorquín este viernes en una rueda de prensa que convocó para valorar sus entrenamientos sobre hierba en el Country Club de Santa Ponsa

"Estoy contento. Llevo una semana sin ir cojo. En mi día a día he sufrido dolores pero diferentes de los que lo tenía, que ya para mí es un avance. Hay que esperar para ver cómo evoluciona todo. Mi intención es intentar jugar Wimbledon", comentó el mallorquín.

Nadal, que el 7 de junio se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia pulsada para su lesión crónica del pie, ha asegurado que está respondiendo bien al tratamiento y por eso viajará este lunes para disputará el tercer 'Grand Slam' del año, el primero sobre hierba.

“Ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar“

"Lo que se hizo en Barcelona no es una cosa 100% inmediata pero sí que inmediatamente se notan cambios. Sensaciones un poco extrañas, si soy honesto. Ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar" reconoció al respecto.

Rafa desveló que con el nuevo tratamiento a veces se le "duerme una parte del pie" pero agregó que "es algo normal". "En teoría en pocas semanas el nervio se reorganiza y después envía las señales adecuadas", señaló.

Continuar su entrenamiento en Londres Nadal, que lleva ya una semana entrenando sobre hierba en Mallorca, viajará este lunes a Londres para continuar allí su preparación para Wimbledon. "Me queda una semana de entrenamiento en Londres y espero que esto me sirva para llegar al torneo competitivo", desveló. “RAFA on GRASS ��@RafaelNadal | @atptour | #MallorcaChampionships pic.twitter.com/9Rzgq24tRG“ — Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 17, 2022 Respecto a sus posiblidades de ganar en el ''All England Club' Rafa adviritió que es un torneo "complicado" porque la hierba "es diferente". "Cualquier ronda es complicada y el comienzo del torneo para mí va a ser vital. Los primeros partidos los estás jugando con gente que viene de hacer partidos en esta superficie. Intentaré sobrevivir como sea", comentó al respecto de la poca preparación con la que llega a esta cita. “Mi intención sería jugar Wimbledon, descansar, jugar Canadá y después jugar el Open de Estados Unidos“ El ganador de 22 Grandes intentará así ampliar su palmarés en Wimbledon, donde ha logrado hacerse con el título en dos ocasiones (2008 y 2010). Después, descansará para preparar también el US Open, si su lesión se lo permite. "Yo sigo el calendario siempre que se pueda. Voy a hacer las cosas de la mejor manera posible para llegar bien preparado... Mi intención sería jugar Wimbledon, descansar, jugar Canadá y después jugar el Open de Estados Unidos", desveló. Además, como las sensaciones con su pie son buenas, Rafa también disputará este fin de semana el Campeonato de Baleares Absoluto de golf.