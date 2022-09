Rafa Nadal vuelve a dar otra lección fuera de la pista de tenis. Acaba de caer eliminado, sorprendentemente, en los octavos del US Open frente al número 22 del mundo, y sus reflexiones en la rueda de prensa posterior han vuelto a ser una muestra de la sensatez y humildad que le caracterizan. Tiene una idea clara: "Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender".

Rafa Nadal, a punto de ser padre

El balear y su esposa, Xisca Perelló, esperan en las próximas semanas a su primer bebé. La temporada de tenis de Nadal no ha terminado como esperaba, quería traerse a España el último gran trofeo del año, pero no ha podido ser y no pasa nada: "Ahora es el momento de tener mi primer hijo y confiar en que todo salga bien”.

El embarazo de Xisca no está siendo fácil. Mientras Nadal se encontraba en Estados Unidos compitiendo en el torneo, su esposa tuvo que ser ingresada en el hospital. Nada grave, según comentó el deportista a los medios. Y ahora esas preocupaciones no van a disculpar su derrota: "No soy muy de buscar excusas. Al final, hay veces que uno puede con todo y otras que no. Esta vez ha tocado lo segundo. Felicito al rival. Lo he intentado. Había entrenado bien, estaba contento. Luego, a nivel de competición, me falta frescura, rodaje, tranquilidad, cosas intangibles… La realidad es simple: no he jugado bien, y cuando eso ocurre debes perder. De eso se trata el deporte. Sea por lo que sea, no he conseguido rendir al nivel que necesitaba desde el primer día. Hasta aquí hemos llegado."