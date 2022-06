El español Rafa Nadal ha atendido a TVE después de ganar su 14º Roland Garros. Nadal reconoce que ha "vivido momentos inolvidables" en un torneo que "ha sido uno de los más difíciles" de su carrera, por el cuadro que le tocó. Además, ha reconocido que ha tenido que jugar infiltrado y con el pie adormecido para no sentir dolor pero lo ha hecho porque le gusta lo que hace. "Me sigo emocionando jugando al tenis y eso me lleva a intentarlo todo para salir adelante", ha reconocido.