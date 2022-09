Rafa Nadal se casó con Mery Perelló en 2019, un enlace en el que la feliz pareja (que pronto dará la bienvenida a su primer hijo) estuvo arropada por otros tenistas como Carlos Moyá, Feliciano López y David Ferrer. Eso sí, ni rastro de Roger Federer. ¿Por qué? La razón es muy simple: no le invitaron. "En una boda invitas a las personas con las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no es un problema para mí", explicó Federer en una rueda de prensa durante el torneo de Basilea, poco después de que se celebrara la boda.

¿Mejorará su relación tras la retirada de Roger Federer ahora que no volverán a competir entre ellos? ¿Podrán llamarse, ahora sí, amigos íntimos? Y lo más importante: ¿empezarán a trabajar juntos? Federer ya avanzó en 2019 lo que le gustaría hacer cuando se retirara del tenis: "Me gustaría enseñar tenis a los jóvenes. Y me gustaría hacerlo en la Rafa Nadal Academy", dijo a SportWeek. La academia le recogió el guante: "¿Podría por favor enviarnos su CV? ¿Tiene alguna noción de español?". ¿Se cumplirá su deseo?

“Hi @rogerfederer! Could you please send us your CV? Do you have any notions of Spanish? Thanks in advance. https://t.co/qH3BOteJnv“