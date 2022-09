Festival de San Sebastián 2022: Dónde ver, en directo en RTVE Play

La ciudad de La Concha inaugura la 70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Una cita ineludible para los amantes del séptimo arte que llenará de glamour a la ciudad donostiarra. Del 16 hasta el 24 de septiembre, grandes estrellas como Juliette Binoche, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Olivia Wilde o David Cronenberg desfilarán por la perla del cantábrico para presentar algunas de las películas más esperadas del año.

La consagración de la primavera, La maternal, Girasoles silvestres y Suro, todas ellas participadas por RTVE, son algunas de las películas españolas que competirán para conseguir la Concha de Oro a la mejor película. Entre sus contrincantes se encuentra, entre otras, la película irlandesa The Wonder, la polémica cinta austriaca Sparta, la japonesa The hundred flowers o la francesa Le Iycéen.

Para que no te pierdas nada de lo que ocurra durante estos nueve días de cine, RTVE Play ofrece una programación especial con la que podrás seguir los eventos más relevantes del festival, las galas de inauguración y clausura, la entrega de los premios Donostia a Juliette Binoche y David Cronenberg y toda la actualidad con el programa especial Dale al Play!, desde San Sebastián.

Todo preparado en San Sebastián para el Festival de cine

16 de septiembre: Gala Inaugural La programación especial empezará este viernes 16 con la emisión de la Gala de Inauguración (20:30 horas) en La 2, RTVE Play y TVE Internacional. La nueva película de Alberto Rodriguez, Modelo 77 será la encargada de abrir la edición número 70 del festival. Un retrato sobre las vivencias más duras en las cárceles españolas durante la época de la transición, protagonizada por Javier Guitiérrez y Miguel Rellán.

17 de septiembre: Girasoles silvestres El fin semana continúa con Girasoles Silvestres, la nueva película de Jaime Rosales, protagonizada por Anna Castillo. Director, actriz y el resto del reparto acudiran a la rueda de prensa de presentación que tendrá lugar en el Kursall a las 10.35h y que podrá seguirse en directo.

18 de septiembre: Premio Donostia Juliette Binoche También viviremos en directo la entrega del premio Donostia a Juliette Binoche el domingo 18. Una de las galas más esperadas del festival, que podrá seguirse en directo desde las 22:00 de la noche.

19 de septiembre: Suro, Cerdita y El Agua La semana arranca con la presentación de Suro, película participada por RTVE y que compite en la Sección Oficial de este año. A las 13:45h emitiremos al rueda de prensa en la que estarán presentes la actriz protagonista, Vicky Luengo y su director, Mikel Gurrea. Por la tarde, se estrena el primer programa especial de Dale al Play! Especial Festival de San Sebastián. A partir de las 16.45 nos traladamos hasta la Plaza Okendo, en el corazón de la capital donostiarra, para charlar con la directora de Cerdita, Carlota Pereda y su actriz protagonista, Laura Galán. La cinta es un thriller que asombró en el pasado festival de Sundance y que ahora se presenta en la sección Zabaltegi-Tabakalera. Además hablaremos con Elena López Riera, directora de la aclamada El agua.

20 de septiembre: La Maternal Pilar Palomero será la protagonista de la quinta jornada del festival. A partir de las 13.30h podrás ver en directo la rueda de prensa de presentación de su segundo largometraje, La maternal. Ella también será una de las invitadas al Dale al Play! Especial Festival de San Sebastián que se emitirá, por la tarde, a partir de las 16.45h

21 de septiembre: Premio Donostia David Cronenberg Por la mañana, a las 10.40h podrás ver la rueda de prensa de la nueva película de Fernando Franco, La consagración de la primavera. Una acto al que acudirá el director y los tres protagonistas de la película, Emma Suárez, Valeria Sorolla y Telmo Irureta. La cinta propone un relato íntimista que reflexiona sobre la sexualidad y los primeros encuentros que te cambian la vida. Además, podrás seguir en directo la gala de entrega del premio Donostia a David Cronenberg. Y la rueda de prensa de las 16.40h. Desde las 17.20h de la tarde, Dale al Play! Especial Festival de San Sebastián tendrá como invitados al director y protagonista de La consagración de la primavera. También acudirá la directora de Cinco lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, miembro del jurado Otra Mirada. Y hablaremos sobre Atrapadas, el documental transmedia que reflexiona sobre el espacio de la mujer en el cine. Lo haremos con su directora, Beatriz Pérez de Vargas.

22 de septiembre: El techo amarillo y Atrapadas RTVE Play también estará muy pendiente de la presentación de El techo amarillo, documental dirigido por Isabel Coixet, que estará disponible en RTVE Play de manera gratuita en 2023. Rueda de prensa de El techo amarillo, documental de la cineasta Isabel Coixet que podrá seguirse desde las 12.30h. Y presentación de la nueva película de Cesc Gay, Historias para no contar, a partir de las 16.30h. Sobre ambos proyectos audiovisuales hablaremos en Dale al Play! Especial Festival de San Sebastián. Será en horario de mañana, desde las 13.00h. Atrapadas Atrapadas RTVE Play deja atrapadas en su pre-roll a 9 actrices y cineastas para hablar de la presencia de la mujer en el cine con motivo del Festival de San ... Ver ahora Ese día también podrás ver la presentación de ‘Atrapadas’, un proyecto transmedia con diferentes contenidos y un documental sobre el papel de la mujer en el cine español. Se trata de un original de producción propia dirigido por Beatriz Pérez Vargas que explora el presente y futuro de la mujer en el cine a través de las reflexiones personales e íntimas de nueve mujeres que actualmente triunfan en el panorama cinematográfico nacional y que tendrán un papel fundamental en esta edición del Festival de San Sebastián.

24 de septiembre: Gala de Clausura Por último, el sábado 24 termina la semana cinéfila con la Gala de Clausura en la que se darán a conocer los premiados (a partir de las 21:00). La emisión de ésta irá precedida a las 20:30 de un documental resumen de todo lo acontecido en el festival. La plataforma lanzará una portada especial sobre ‘La mujer y el cine’ con el gran catálogo de películas dirigidas, protagonizadas o producidas por mujeres en RTVE Play. Y habrá una maratón diaria del 16 al 24 de septiembre para disfrutar en streaming de películas premiadas en el festival y de grandes títulos de nuestro cine dirigidos o protagonizados por mujeres. Antes podrás ver la rueda de prensa de Marlowe, a las 10.40h.