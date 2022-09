La vocación de turista enamorado ha salpicado buena parte de la filmografía de Woody Allen. Midnight in Paris, A Roma con amor o Vicky Cristina Barcelona dan cuenta de ello. En Rifkin's Festival, la cinta que ya está disponible en exclusiva en RTVE Play, el director unió el placer con el que retrata ciudades clave en su vida con su pasión por el cine.

En este caso, la carta de amor se la dedica a la bella ciudad donostiarra. Allí, su protagonista Mort Rifkin, interpretado por el eterno secundario Wallace Shawn, alter ego de Allen en esta ocasión, es un neurótico escritor que arrastra inseguridades y recelos de su mujer, a la que da vida una brillante Gina Gershon. Ella es una publicista que llega al festival de San Sebastián para acompañar a su representado, un exitoso director francés al que da vida el propio Louis Garrel. Las inseguridades de Rifkin salen a la luz conforme empieza a sospechar que su mujer tiene algo más que un interés profesional por el joven director.

Woody Allen, su amor por el cine y por Donostia

Enmarcada en este festival de cine, la cinta la permite le permite recrear su particular homenaje al séptimo arte. Rifkin's Festival es también una retrospectiva de los grandes autores clásicos europeos a los que admira Allen: Bergman, Fellini, Truffaut, Godard, Buñuel... Algo que hace de forma explícita por medio de las ensoñaciones del protagonista.

El idilio que el director de Annie Hall mantiene con San Sebastián viene de largo. La relación con el cineasta neoyorquino se remonta a finales de los 70, cuando películas como Manhattan (1979), Zelig (1983) o Manhattan Murder Mystery (Misterioso asesinato en Manhattan, 1993) se proyectaron tanto en la Sección Oficial fuera de competición como en secciones paralelas.

En 1985, una recién nacida Zabaltegi se inauguró con The Purple Rose of Cairo (La rosa púrpura de El Cairo). En los últimos años, varios de sus filmes han sido programados en Perlak: Match Point (2005), Vicky Cristina Barcelona (2008, con la que volvió a visitar el Festival, acompañado de Javier Bardem y Penélope Cruz), Whatever Works (Si la cosa funciona, 2009) e Irrational Man (2015). En 2004, el director recibió el Premio Donostia, coincidiendo con la presentación de su película Melinda y Melinda, que ese año se encargó de la apertura del festival.