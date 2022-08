Disfrutó de una carrera como actor en auge: Juanjo Ballesta fue 'El Bola' y 'El marmolista', tuvo muchas vidas como niño prodigio. Pero llegada la vida adulta, empezó a tener la suya propia y decidió formar una familia junto a Verónica Rebollo. Sin embargo, en enero de 2021 la pareja anunciaba una dolorosa noticia: su separación. Después de más de 15 años de relación y un hijo en común, Juanito, Juanjo Ballesta y Verónica Rebollo rompieron y él tomo responsabilidad de ello: "He sido un estresado, un nervioso… Y yo sabía que, tarde o temprano, se iba a cansar de mí. Y ha llegado ese día", escribió y asumió su culpa en su perfil de Instagram. Misma red social que ha visto un nuevo capítulo entre la pareja: una pelea abierta en redes sociales. Una guerra que mantienen abierta en secreto desde entonces por la custodia del menor de 14 años y que ahora ha visto la luz.

Verónica Rebollo contra Juan José Ballesta: sus mensajes en las redes

Tras la separación de Juanjo Ballesta y Verónica Rebollo, ella ha estado muchos meses en silencio. Pero ahora todo ha cambiado y Verónica ha estallado a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 12 600 seguidores. A través de unas stories la exmujer del actor ha salido de su segundo plano para revelar la realidad tras su separación. Según ella lo ha hecho en respuesta a un mensaje previo que él escribió en las redes donde rescataba una fotografía antigua de la familia unía y escribió: "Mi corazón me dice que no pague con la misma moneda. Pase lo que pase y por mucho que me intentaras hacer daño, yo soy yo y tú, la mujer de todas mis vidas, Vero. Nunca lo olvides, pase lo que pase y aunque no tengas razón".

Veronica Rebollo y Juan José Ballesta Gtres

Unas duras palabras que no le han sentado nada bien a la madre de su hijo, quien ha respondido contundente y de manera pública: "Decirte que pases la manutención después de año y medio separados no creo que sea hacerte daño". Según Rebollo cuenta, el menor vive con ella porque "el padre tiene obligaciones" y tiene "dos trabajos para la casa, luz, agua, comida". Reclama el dinero de los gastos que supone tener un hijo en común aparte.

Según Verónica Rebollo, Juanjo Ballesta se "aprovecha de no tener ningún convenio regulador" para no pasarle la pensión. De hecho, asegura que el actor le ha llegado a decir: "Hasta que no lo diga un juez no te doy nada". Y zanja: "Valgo más por lo que callo que por lo que hablo, eso lo sabes tú y todo el que nos conoce. Así que no me hagas explotar que eres más falso y más bien queda...". Mientras tanto, el actor continúa con su vida feliz centrado en su trabajo tras haber roto con su novia, Jacqueline, una joven brasileña de quien estaba muy enamorado.