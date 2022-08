Si eres de los que siempre tienen nostalgia por la música de los ochenta y los noventa, atento: resulta que uno de los integrantes de New Kids On The Block (sí, los que cantaban "Tonight", "I'll Be Loving You (Forever)" o "Please Don't Go Girl" y hasta contaron con Jennifer Lopez como bailarina) se ha casado y todo apunta a que sus compañeros de banda no han estado presentes. Después de conocer a su novio en 2008 y comprometerse en 2016, Jonathan Knight por fin puede llamar a Harley Rodriguez su marido. No ha sido fácil, porque han tenido que posponer su boda. Habían planeado celebrarla en 2021, pero al final tuvieron que retrasarla por culpa de la pandemia. Por suerte, ya se han podido casar.

Jonathan Knight revela por sorpresa que se ha casado

La noticia ha sido toda una sorpresa, porque el tema de la boda ha salido en una entrevista por casualidad. Jonathan Knight se ha referido a su pareja como su marido, la reportera de Entertainment Tonight le ha preguntado si se había casado y el cantante le ha confirmado que sí. Pistas ya había, desde el anillo que lleva hasta su propio perfil de Instagram, donde pone de apellido Knight-Rodriguez. Además, en esta red social ya le había llamado marido.

Todo apunta a que los miembros de New Kids On The Block no habrían estado invitados al enlace, pero que no cunda el pánico, porque no hay malos rollos en el grupo. Jonathan Knight y Harley Rodriguez se han casado en secreto y todavía no han celebrado la boda. Seguro que, cuando lo hagan, sus nombres estarán en la lista de asistentes… sobre todo Jordan Knight, que al fin y al cabo es el hermano de Jonathan. Y ojo, porque igual hay otro nombre en la banda que te llama también la atención: los integrantes son Jonathan y Jordan Knight, Joey McIntyre, Danny Wood y… Donnie Wahlberg. ¿Te suena el apellido? Es el hermano de Mark Wahlberg, el actor de Ted y El luchador.

Los miembros de la boyband no están alejados ni nada por el estilo. Aunque su momento álgido fue en los ochenta y los noventa, los New Kids On The Block siguen cantando y actuando. Justo en julio han acabado una gira de conciertos en la que también han participado Rick Astley, Salt-N-Pepa y En Vogue. Por otra parte, Jonathan Knight tiene su propio programa televisivo de reformas, Farmhouse Fixer, y vive un momento muy feliz tanto en lo profesional como en lo personal. ¡Enhorabuena a la pareja!