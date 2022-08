Hay canciones que no envejecen y hay artistas que no envejecen, como Cher y como Rick Astley. Son dos casos distintos, porque Cher sabe cómo retrasar el paso del tiempo con la ayuda de la ciencia y Rick Astley lo hace desapareciendo. Durante años ha estado alejado de los focos y la actualidad y, mientras, sus éxitos de los 80 seguían sonando: por eso todos le recordábamos como era en aquellos años, conservando la imagen de sus videoclips. Pero esto ha cambiado, no para Cher. El cantante vuelve a la actualidad y lo hace a lo grande, recreando uno de sus mayores éxitos, el famoso "Never gonna give you up" que grabó hace 35 años y que le lanzó al estrellato. Y lo hace haciendo muchos guiños a su 'one hit wonder', empezando por el vestuario. Rick desempolva los tres looks que lleva en el vídeo original: el primero está compuesto por un polo a rayas y un pantalón blanco que combina con un blazer azul marino, el segundo se logra con un polo negro y una gabardina beige, y el tercero es un total look en denim. ¡Tres uniformes de toda una generación de jóvenes que bailaron en los 80 con las canciones de Astley!

¿Rick Astley, dónde te habías metido?

Estamos en 2022 y ahora, con este inesperado regreso del artista británico nos preguntamos qué ha hecho durante todos estos años. En 1987 era uno de los artistas más famosos del momento, un triunfador que hacía suspirar a sus fans con sus movimientos de cadera, un tanto torpes, y sus canciones de buen rollo, y muy pegadizas. "Never gonna give you up" arrasó en medio mundo

01.00 min Rick Astley interpreta "Never Gonna Give You Up" en directo

El tema llegó a lo más alto de las listas de radio y ventas en el Reino Unido y el disco, You Need Somebody, conquistó Canadá y Estados Unidos, donde el tema "Together Forever" fue número uno. Este fue su segundo exitazo, que también enamoró a los españoles. Y entonces su estrella dejó de brillar. Lanzó Free, con poca aceptación, y empezó a vivir de las rentas de sus temas más famosos: Whenever You Need Somebody había vendido dos millones de copias y el cantante puede estar orgulloso de que haber colocado 40 millones de copias de sus trabajos, tanto en formato álbum como en single.

Pero las televisiones dejaron de invitarle a sus programas de entretenimiento y las revistas dejaron de interesarse por él, y entonces llegó el silencio. En 1993 iba en un taxi (no sabemos si llorando como Mónica Naranjo) y tomó una decisión drástica: dejar de ser un astro de la música y un ídolo de jovencitas. Y se bajó del taxi buscado su identidad para intentar vivir de forma discreta, alejado de los focos. Tenía 27 años, era millonario y le esperaba mucha vida por delante. O mejor dicho, varias vidas por delante. "Lo dejé realmente porque la mayor parte del tiempo en lugar de estar subido en un escenario, estaba concediendo entrevistas. Obviamente tienes que hacer entrevistas. Me pasaba todo el tiempo viajando y no estaba cantando. Además, antes no se cantaba en directo en los programas. La música era lo de menos. Lo importante era volver cuanto antes al concurso. Me sentía más como un vendedor que como un cantante. Creo que me desenamoré. ¡Todo consistía en buscar el siguiente hit!", reconocía años más tarde en una entrevista exclusiva con la revista Esquire.