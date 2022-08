El verano es una de esas épocas idealizadas en la que todo el mundo lo pasa bien. Pero para muchos se trata de un tiempo de descanso y desconexión del trabajo para disfrutar de los pequeños placeres de la vida: el sol, la playa, la brisa del mar, una excursión a la montaña o simplemente tumbarse a respirar aire fresco. Sea la actividad que sea, normalmente las vacaciones las pasamos acompañados de nuestros seres más queridos, ya sean amigos o familiares. Pero el verano puede convertirse en una verdadera tortura si experimentamos la pérdida de alguno de ellos. Es lo que le ha pasado al periodista Ramón Arangüena, quien a través de su perfil de Twitter ha comunicado la muerte de Marta, su hermana.

Ramón Arangüena y el emotivo mensaje de despedida a su hermana

El colaborador de Aquí la tierra no pasa por su mejor momento y mucho menos por su mejor verano. Una parte de él se ha desprendido para siempre. El dolor que siente ahora mismo es inexplicable: "Hoy ha muerto Marta Arangüena, mi hermana", escribe en su mensaje de Twitter. Ambos estaban muy unidos y esta fatídica noticia corrobora lo que dijo hace unas semanas: "Los veranos de la infancia se recuerdan más nítidos que sus fotos descoloridas".

Hay hermanos que no se aguantan y se pelean. Pero hay quienes pasan toda una vida juntos y les es difícil imaginar cómo sería sin ellos. Para el humorista perder a su hermana supone decir adiós a su otra mitad. Marta era la que le "llevaba de la mano al cole" y quien de su paga, le "compraba juguetes en el quiosco", según él mismo ha explicado en su tuit.

“Hoy ha muerto Marta Arangüena, mi hermana. La que me llevaba de la mano al cole y, de su paga, me compraba juguetes en el quiosco. Me ayudaba a estudiar y me enseñó que los hombres también friegan, lavan y cocinan.

La familia no se la elije, pero la volvería a pedir a mi lado.“ — ramonaranguena (@ramonaranguena) August 26, 2022

Junto a su hermana, Ramón Arangüena se preparó para ser un adulto: "Me ayudaba a estudiar y me enseñó que los hombres también friegan, lavan y cocinan", dice en este pequeño homenaje a la persona con la que creció y de la que aprendió tantas cosas. Aún se desconocen los motivos de la muerte de Marta Arangüena y el periodista no ha dado más detalles de lo sucedido con su hermana. Lo que sí sabemos es que le ha dejado un enorme vacío: "La familia no se la elije, pero la volvería a pedir a mi lado", zanja en su comunicado.

Nada más publicar la noticia de la muerte de su hermana Marta, Ramón Arangüena no ha parado de recibir muestras de cariño de sus seguidores en los comentarios. También compañeros de profesión como Raquel Martínez, Berta Collado, Pepa Sastre, Francisco Sierra o la bailaora Sara Baras le han dedicado unas palabras de condolencia de condolencia: "Desde la distancia te acompaño en el dolor que sientes, querido Ramón", dice Marta Solano.