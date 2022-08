Tras casi dos semanas sin publicar en redes sociales, Nacho Palau rompe ahora su silencio y comparte con sus seguidores una triste noticia que ha dejado a todos muy preocupados por su estado de salud. "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", asegura el ex de Miguel Bosé. Pese a la gravedad de la enfermedad, el mensaje de Nacho Palau está lleno de esperanza: "Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad".

Retrato de Nacho Palau que ha compartido en su Instragram hecho por Cuco Cuervo @nachopalau

Esas ganas de vivir están muy presentes en el comunicado con el que ha dado a conocer la noticia, en el que se dirige directamente a sus seguidores, que siempre le acompañan y muestran su apoyo. "No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", dice a sus fans el exmarido de Miguel Bosé.

Nacho Palau y Miguel Bosé cuando eran pareja GTRES

Para ellos tiene un importante mensaje, y es que Nacho Palau quiere que sean conscientes de lo que tienen y disfruten de todo lo bueno que les rodea. "Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", concluye, unas palabras que rezuman ese optimismo con el que afirma enfrentar la enfermedad.

Nacho Palau afronta su diagnóstico de cáncer con una sonrisa, como demuestra en la publicación, y mucha fortaleza, sin duda influido por la experiencia. Ya ha visto de cerca lo que significa esta enfermedad, ya que su madre también ha tenido cáncer de pulmón, del que actualmente se recupera. Nacho Palau comenzará ahora el tratamiento, como él mismo indica en este comunicado. Muchísimas personas le acompañarán durante este difícil proceso, tanto seguidores como amigos. Ya han sido muchos los compañeros que le han mostrado su cariño, como Alba Carrillo.