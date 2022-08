Como él mismo dice, es "cuestión de actitud". Dani Rovira se llevó un tremendo varapalo cuando tres médicos le explicaron que tenía cáncer hace dos años. Al principio no encajó bien la noticia, quién en su lugar podría. Llegó a desmayarse, se podía hacer una idea de todo lo que se le venía encima. Una semana después de conocer su diagnóstico, decidió hacerlo público a través de sus redes sociales. Linfoma de Hodgkin, así se llamaba la enfermedad que, de un día para otro, le cambió la vida. "No me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta", aseguraba por aquel entonces. Y lo consiguió.

Ocho meses después, acabó su tratamiento de quimioterapia. "¡Estoy curado!", anunciaba en Instagram. El cáncer marcó un antes y un después en su camino. "Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia", aseguraba.

Se trataba de aprovechar cada minuto de vida y no perdió el tiempo. No había pasado un mes cuando anunció un nuevo proyecto, la película Mediterráneo. Volvió a hacer deporte, uno de sus hobbies favoritos. No tardó en subirse a un escenario para seguir con sus monólogos.

Dani Rovira se convirtió en un ejemplo de superación y sus mensajes en redes ya no solo provocaban risa, sino que también hacían reflexionar a sus seguidores. "Sed felices y aprovechad cada grieta de felicidad que la vida os vaya regalando", escribía en una publicación con motivo de su 40 cumpleaños.

De humorista a actor de cine El cáncer no le impidió seguir haciendo carrera en el cine. Inolvidable fue su trabajo en Ocho apellidos vascos, toda una sorpresa, porque hasta el momento no conocíamos esa faceta suya. Ahora, totalmente consolidado en el mundo de la interpretación, Dani Rovira es uno de los actores más solicitados del panorama nacional. Voy a pasármelo bien es su último proyecto que acaba de ver la luz. 01.34 min Dani Rovira estrena 'Voy a pasármelo bien': "Los Hombres G forman parte de mi vida" La película, dirigida por David Serrano, es una historia de amor, amistad y mucha comedia que tiene como fondo sonoro las canciones de Hombres G, el gran fenómeno fan del pop español de los años 80. Raúl Arévalo y Karla Souza encabezan el elenco que completan Dani Rovira, Raúl Jiménez o Jorge Usón, entre otros.