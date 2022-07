El próximo 12 de agosto llega a los cines Voy a pasármelo bien, una comedia familiar con música de los Hombres G que dirige David Serrano (Días de fútbol, Una hora más en Canarias) y que está protagonizada por Raúl Arévalo, Karla Souza, Dani Rovira, Raúl Jiménez, Jorge Usón y un grupo de chavales que nos contagian su entusiasmo al ritmo de la música del famoso grupo. Una película que cuenta con la participación de RTVE.

“Esta película es como un premio –-nos confiesa David Summers-. El año que viene celebramos nuestro cuarenta aniversario y nunca habíamos hecho algo así. Hemos hecho musicales, películas... pero nunca habíamos hecho una película ilustrada con nuestras canciones. Ha sido un reto muy bonito, muy interesante y estamos muy contentos. Sobre todo porque lo empezamos hace cuatro años y ha sufrido muchos retrasos por la pandemia, pero por fin la podemos enseñar y creo que le va a gustar a todo el mundo”.

Daniel Mezquita añade: “Me encanta ver a esos chavales de 12 años cantando y bailando nuestras canciones en la película. Aunque no entendemos nada de coreografías ni de bailes nos encanta ver cómo disfrutan”.

“En los conciertos –añade David-, vemos a chavales de 12 años, como los de la película, subidos a hombros de sus padres y cantando Sufre mamón como locos. Y posiblemente, dentro de diez años, ese chaval seguirá estando ahí, en primera fila, oyéndonos tocar”.

“O viendo un holograma nuestro” –ríe Daniel-.

Karla Souza y Raúl Arévalo

Una comedia familiar ambientada en los 80 y en la actualidad La comedia está ambientada en Valladolid, en 1989 y en la actualidad. En 1989 conocemos a David y Laya, que acaban de empezar Octavo de E.G.B. y les gusta mucho “Hombres G”. Ambos vivirán su primer amor entre los consejos de panda de amigos y metiéndose en todo tipo de líos, mientras cantan y bailan las canciones de su grupo favorito por Valladolid. 20 años después, Laya (Karla Souza), convertida en una cineasta de éxito, volverá a Valladolid donde se reencontrará con ese grupo de amigos y donde resurgirá esa chispa con David (Raúl Arévalo) David nos confiesa que esta película tiene mucho de autobiográfico: “El productor, Enrique Lavigne, me llamó porque tenía los derechos de las canciones y quería hacer una película. Yo pensé que, con los primeros años de su carrera, que son muy divertidos, podríamos hacer un peliculón. Pero luego recordé la primera que fui a Galerías Preciados, en Albacete, a comprar las casettes de los dos primeros discos de los hombres G, porque yo era muy fan. Y que por entonces estaba enamorado de una chica que se llamaba Laya… y con eso se me ocurrió montar un musical, partiendo de mi primer amor, de mis amigos de infancia y de lo que viví entre los 12 y los 13 años, Que fue un momento muy importante en mi vida”. Los ocho chicos protagonistas son un auténtico descubrimiento. “Para el casting vimos a más de 500 o 600 chavales de los que seleccionamos a 25 –nos cuenta David-. Trabajamos un mes con ellos y ya decidimos el reparto, que los incluía a casi todos, porque queríamos que esa clase estuviera viva, que se conociesen, que no estuviera compuesta de figurantes que iban a rodar un día y nada más”. “Luego –añade-, estuvimos trabajando con los chavales cuatro meses, dándoles clases de canto, de baile y de interpretación. Y ahí preparamos la película. He trabajado igual que en mis musicales, como en Billy Elliot, trabajando, trabajando y ensayando y ensayando, hasta que hemos conseguido esa compenetración entre los chavales”. Preguntamos a David qué diferencia hay entre trabajar en un musical como los de Mecano y Billy Elliot y una película como esta: “En teatro tenemos más tiempo para todo. En el cine hay que correr más, hay más adrenalina. En Billy Elliot trabajamos casi dos años y medio. Pero, al final el trabajo es el mismo. De hecho, antes del rodaje, me llevé al equipo técnico a la sala de ensayos y representamos la película entera, como si fuera una obra de teatro, porque los chavales se lo habían aprendido todo. De esa forma, cuando fuimos a rodar, lo tenías todo prácticamente preparado”. Raúl Arévalo, Dani Rovira, Jorge Usón y Raúl Jiménez

¿Conocen los chavales a los Hombres G? Pero… ¿Conocen los chavales a los Hombres G? “Hay muchos niños que saben quiénes son e incluso se saben sus canciones -asegura David-. Es sorprendente que un grupo que lleve ya 40 años en activo siga reciclando a su público. Y la película está pensada para que la disfruten los niños, es la película que yo querría ver a los 11 años. Pero, a la vez, es una película familiar para que la disfruten los padres con sus hijos, por eso está la trama adulta”. Preguntamos a David si cree que estos chavales pueden llegar a ser actores o cantantes: “Por supuesto, tienen muchísimo talento. Y a los ocho protagonistas los elegimos entre 500 niños. Cualquiera de ellos puede llegar a ser una estrella en el futuro”. En cuanto a la implicación de los Hombres G en la película, David asegura: “Ha sido total- De hecho tenían capacidad de veto para quitar algo si nos les gustara. Pero han estado muy involucrados, han estado en el rodaje e incluso han grabado la música de las cuatro versiones de temas suyos que aparecen en la película. Y están muy contentos con el resultado”. Fotograma de 'Voy a pasármelo bien' Rodar los números musicales en las calles de Valladolid ha sido toda una aventura para el director. “Ha sido la parte más bonita y emocionante. Teníamos las coreografías muy ensayadas y lo hemos rodado muy rápido. Y por primera vez he podido rodar un gran número musical con un montón de bailarines, que te luce mucho más”. La película, que está ambientada en 1989, también tiene mucho que ver con el cine de aquella época: “Fueron películas inolvidables, y una de mis influencias en este trabajo es Cuenta conmigo (Rob Reiner, 1986), pero también Un pequeño romance (George Roy Hill, 1979), que también cuenta la historia de un romance de dos niños de 12 años. Ojalá que los chavales que vean la película sientan lo que yo sentí en mi momento por Los Goonies, que quieran formar parte de la pandilla de Voy a pasármelo bien”. En cuanto a por qué eligieron Voy a pasármelo bien, entre todas las canciones de los Hombres G, David confiesa: “No fue tan sencillo como pudiera parecer, le dimos muchas vueltas. Y al vinal vimos que era la canción más vitalista, más luminosa… ¡es un temazo!, y yo quería una película que fuera así. Porque ya desde el título te deja claro que te lo vas a pasar bien”. Fotograma de 'Voy a pasármelo bien'

“Nunca hemos sido pijos” Preguntamos a Rafael Muñoz si los Hombres G eran o no pijos. “Eso vino del titular de una de las primeras cosas que escribieron sobre nosotros. Era algo así como “Los chicos del barrio, los pijipunkis”. Creo que alguien se inventó ese término porque estábamos viviendo una época punki, con los Sex Pistols, The Clash… y nosotros éramos mucho más pop. En nuestro barrio la mayoría de nuestro público eran chicas, pero cuando salimos de ahí, el público también era de barrio, de Móstoles, Alcobendas… todo fue por ese titular” “Nunca hemos sido pijos en absoluto –añade Francisco Javier-, no hemos ido a bares pijos, ni tenemos pinta de pijos ni la hemos tenido nunca. Ni tampoco de macarras. Nosotros somos gente normal y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Y nuestro público también, porque la mayoría también es normal. Yo creo que viene, inconscientemente de la canción Sufre mamón, de cuando dice voy a vengarme del niño pijo. Y nos asocia a eso cuando, en realidad el pijo era el malo que se llevaba a nuestra chica”. “En los 80 íbamos con la camiseta, los vaqueros y las zapatillas, y llevamos toda la vida con esa imagen –añade David-. Nunca nos hemos comprado ropa de marca ni camisetas más caras de 20 euros, ni íbamos a locales de moda. Lo que pasa es que en los 80 se impuso un estilo de moda muy siniestro y nosotros éramos simples chavales de barrio que, por pura vagancia, no teníamos ni imagen, no sabíamos ni qué ponernos. No tenemos nada en contra de los pijos, pero estamos hasta los huevos de que después de 40 años nos sigan preguntando por esto”. 02.08 min La nueva película de David Serrano es una historia de amor, amistad y mucha comedia que tiene como fondo sonoro las canciones de Hombres G.

“Nunca vamos a dejar la música” Preguntamos a Rafael muñoz si se ve como los Rolling, tocando dentro de 15 años: “Pues ya me empiezan a doler los dedos como a Cliff Richards –confiesa-. Pero nunca lo sabes. Yo antes jugaba mucho al fútbol y lo dejé. Y un amigo me dijo, “tú no dejas el fútbol, el fútbol te deja a ti. Nosotros nunca vamos a dejarlo”. “La salud es lo que marcará nuestros límites –añade David-. De momento estamos con fuerzas y con mucha ilusión por seguir haciendo giras. Ahora venimos de Estados Unidos, donde hemos hecho 13 conciertos en 25 días. Estamos dos horas sobre el escenario y seguimos haciendo el imbécil como siempre, saltando, corriendo… Eso sí, después de las actuaciones nos vamos a dormir, no salimos de juerga como antes. Mientras nos cuidemos un poquito, sepamos como dosificarnos y sigamos tan ilusionados, porque es lo que más nos gusta hacer, ahí seguiremos”. “Ayer Mick Jagger cumplió 81 años, tiene 21 más que yo, por lo que, por lo menos nos quedan otros 21 años” –concluye Daniel-. En cuanto a ¡Sufre mamón! (1987) y Suéltate el pelo (1988), las películas que rodaron con Manolo Summers, padre de David, el líder del grupo asegura: “Nos lo pasamos genial. Fue una experiencia increíble y todo era muy familiar: mi padre dirigía, mi hermano era ayudante de dirección, mi novia era la protagonista, era casi jugar a hacer una película. Y esos dos títulos duplicaron nuestra popularidad. A partir de entonces no solo nos conocían las chicas, sino también sus madres, sus padres… todo el mundo”. La película también habla de la amistad y los Hombres G son amigos desde hace más de 40 años. “Creo que eso es algo que no se puede disimular –asegura Javier-. Es más, creo que somos el único grupo de esa época, en todo el mundo, que seguimos siendo los mismos. El otro día lo pensamos y no encontramos a ningún otro grupo que sigan siendo los mismos. Creo que el secreto es que, antes que músicos, fuimos un grupo de amigos”. Rodrígo Díaz, Iván Fernández y Rodrigo Gijaba

Los chicos Izan Fernández es David, que luego se convertirá en Raúl Arévalo. “Es un chico que disfruta con sus amigos, hasta que aparece una chica nueva en el colegio, Laya. Le encanta pasar el tiempo con sus amigos y disfrutar de la vida. Pero cuando aparece Laya se enamora de ella e intenta conquistarla, lo que parece imposible”. Ivan no es nuevo en esto, ya que es uno de los protagonistas del musical de El Rey León. “Actuar en un musical es mucho más difícil –nos cuenta-, porque, como es en directo, si te confundes o se te olvida el texto, tienes que salir como puedas y seguir adelante; mientras que en una película es más fácil, porque si te confundes lo puedes repetir las veces que haga falta. El musical impone más”. “Yo había escuchado alguna de sus canciones, pero no sabía que era de los Hombres G, ni quiénes eran ellos –confiesa Izan-. Y cuando me cogieron para el papel empecé a escuchar su música y ahora soy muy fan”. Rodrígo Díaz es Paco (interpretado por Dani Rovira en la madurez) “Es el que no quiere meterse en líos ni hacer las gamberradas a las que le arrastran Luis, David y Fernando. Yo les digo que paren y a veces me hacen caso y otras no”. Rodrigo debutó en el musical de Billy Elliot y también piensa que el teatro es más complicado que el cine: “Actuar con público delante es mucho más difícil porque te pones nervioso. A veces tienes que improvisar, porque no te acuerdas. Te pones mucho más nervioso en el teatro que en el cine”. “Yo no había escuchado sus canciones, pero mi padre, mi madre… si los habían mencionado alguna vez. Pero ahora me flipan sus canciones. Me las pongo en la ducha, las canto con mi hermana”. Rodrigo Gijaba es Luis (luego Raúl Jiménez), el más pequeño y el que más sufre el acoso por parte de los abusones del colegio. “Yo me siento muy identificado con Luis, porque siempre mira el lado positivo de las cosas y porque siempre, por mucho que se caiga, siempre se vuelve a levantar”. “Yo siempre he sido muy fan de los Hombres G –añade Rodrigo-. Me he visto todas sus películas, me encanta su música y me ha hecho mucha ilusión estar en esta película”. Rodrigo confiesa que no solo es fan de los Hombres G. “Me encantan los 80 por mis padres, que me han enseñado las cosas divertidas de esa época. Incluso tengo una cinta de los Hombres G., que la pongo en una minicadena que tengo para escucharla”. Gabriela Soto Belicha (centro) y Renata Hermida Richards (derecha)

Las chicas Renata Hermida es Laya (Karla Souza), la chica nueva de la que se enamorará David. “Es una chica muy valiente y traviesa que hace algunas gamberradas. Le gusta disfrutar haciendo lo que quiere y estando con sus amigos”. Renata confiesa que: “Antes de la película no conocía a los Hombres G. Y cuando hicimos las pruebas los busqué en internet para ver quiénes eran, porque iba a tener que cantar sus canciones. Hasta que me hice una playlist con sus canciones y las escuchaba todos los días. Y me las terminé aprendiendo”. El personaje de Renata tiene la carpeta forrada con fotos de los Hombres G. Le preguntamos que lleva en su carpeta en la vida real: “No suelo forrar mis carpetas, pero me gusta mucho el reguetón, y de películas musicales he visto mil veces Mamma Mia! o Billy Elliot. Aunque mi película favorita es Cinema Paraiso”. Gabriela Soto interpreta a Almudena (Teresa de Ory): “Es una chica muy optimista y muy alegre a la que le encanta pasar tiempo con sus amigos”. Gabriela confiesa también que: “Antes de la película no conocía a los Hombres G, ni siquiera había oído hablar de ellos. Así que los busqué en Spotify y tampoco dejaba de escucharlos. Y ahora me encanta su música”. En cuanto a las fotos que lleva en su carpeta, Gabriela confiesa: “También me gusta mucho el regetón y el pop. Y de cine no sabría decirte un director, pero de musicales me gustan también Mama Mia! y Grease”. Fotograma de 'Voy a pasármelo bien'