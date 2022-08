Había una vez una mujer de espíritu joven y sin edad que cada año emergía de las aguas del mar Mediterráneo con una sonrisa. Cada verano lucía un traje de baño distinto para su esperado posado: en bikini, bañador, trikini... Nada se le resistía. La sirena de Mallorca la llamaban... Durante años Ana Obregón inauguró el verano con sus posados acompañada por una nube de reporteros que la fotografiaban sin parar. Pero mucho antes de estar rodeada de cámaras de las revistas la presentadora de televisión ya posaba junto a su padre y no era tan agradable: su primer posado fue sin bikini y acabó en lágrimas.

¿Cuál es el primer posado de Ana Obregón?

Después de la reaparición de Ana Obregón en la televisión recordando un viejo amor y sus aventuras en el cine, la presentadora continúa recordando tiempos mejores en su cuenta de Instagram. Ahora que el verano está llegando a su fin ha compartido el que fue su primer posado. Pero no el famoso de las revistas. No. El primero de verdad.

En él podemos ver a Ana Obregón de niña acompañada por una de sus almas gemelas: su padre. Él la coge en su regazo con cariño en un día de playa. Ella lleva un monísimo bañador azul y blanco. Pero su cara dice no estar pasándolo nada bien. Y así fue: "La verdad, papá, ese primer posado no me gustó nada", confiesa. Resulta que Ana Obregón "lloró como una Magdalena" todo el rato. En la segunda imagen se puede ver a la presentadora en la actualidad disfrutando de la compañía de su padre después de un año sin su madre y dos sin Aless.

Las muertes de su hijo y su madre han sido dos golpes durísimos en la vida de la presentadora, que poco a poco se va abriendo paso en su nueva etapa, la salida del túnel. Lenta, pero necesaria para ella. Ahora que el padre de Ana Obregón es mayor y no está bien, es su turno: "Gracias por cuidar siempre de mí. Ahora me toca a mí", asegura junto a un corazón rojo en el texto de su publicación.