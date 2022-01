Ana Obregón: "Mi padre no está bien y quiero estar con él"

"Ya estoy fenomenal", así de optimista reaparece Ana Obregón en Corazón tras superar el coronavirus. La actriz y presentadora pasó por un momento muy complicado cuando dio positivo y tuvo que permanecer encerrada en casa, sola y sin poder acompañar a Anne Igartiburu desde la Puerta del Sol para despedir el año. A pesar de estar lejos, no se perdió las Campanadas. "Estabas radiante Anne, brilabas", le dice emocionada a su compañera y amiga mientras se lamente por no haber podido estar a su lado. "Una prueba más que me ha puesto la vida", asegura.

Cuando le dieron la noticia de que habíadado positivo en coronavirus, no se lo podía creer. "Yo llevo un año medio encerrada, de luto. Llevo un año y medio sin ir a un restaurante o a un bar a tomarme una cervecita. No he salido nada más que para trabajar", confiesa. Cuenta que todo empezó con un catarro, que se hizo un test de antígenos y en un primer momento dio negativo. A pesar del resultado, Ana decidió hacerse un segundo test que también dio negativo. "No me quedé tranquila porque me sentía rara, como un catarro muy fuerte. Me hice una PCR y me dio positivo. Me dio un ataque de llorera", recuerda. La actriz y presentadora también hace hincapié en la importancia de las vacunas.

02.33 min Corazón - Ana Obregón: "Se me ha olvidado sonreír"

Ha tenido que pasar la cuarentena sola, pero no le han dejado de llegar las muestras de cariño de la gente que la quiere. No ha sido un buen año para ella. En mayo tuvo que despedirse de su madre y sigue de luto por la muerte de su hijo Aless.