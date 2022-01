"Por fin he dado negativa en COVID!!!", dice Ana Obregón. La actriz y presentadora no pudo estar en la Puerta del Sol con Anne Igartiburu porque tenía los síntomas de Coronavirus pero... el test ha dado negativo. "Esta variante para mí ha sido como un catarro muy fuerte, ni siquiera fiebre, ni tos", dice. "Estar estos 10 días de las Navidades más tristes de mi vida en casa sola sin poder ver a nadie, ha sido una prueba más que me ha puesto la vida", añade Ana Obregón. Pero el drama, para ella, no es su salud, es no haber podido estar al lado de su padre. "Ni siquiera he podido ver a mi padre que por cierto se contagió y a sus 95 años no tiene ni un síntoma".

El resultado de Ana Obregón: negativo

Ana agradece todo el apoyo recibido Ana Obregón hace, de paso, una defensa a ultranza de las vacunas. "Esto me demuestra la importancia de las vacunas, que ojalá pudieran llegar a todas partes del mundo porque sería la única forma de acabar con esta pandemia", dice. Desde que se supo que no estaría en las Campanadas porque tenía síntomas relacionados con el COVID-19 ha recibido un aluvión de muestras de cariño, apoyo y ánimo. "Gracias a todos por preocuparos por mí. Tanto cariño me emociona, y estoy segura que alguien en el cielo está todos los días dándoos las gracias por cuidar de su mamá",dice. Anne Igartiburu y Ana Obregón Raul Tejedor