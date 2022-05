Ana Obregón, maldita en mayo: un año sin su madre y dos sin Aless

Justamente hoy hace un año que el alma de Ana Obregón se oscureció un poco más. Mientras que los árboles florecen y el calor asoma por nuestras ventanas, la presentadora de televisión se refugia en su casa en el aniversario de la muerte de su madre: "Hace un año que nos dejaste. Gracias por ser mi ejemplo de madre, generosidad y amor", escribe en su cuenta de Instagram. Ana Obregón la recuerda con dolor y cariño y muestra una antigua fotografía abrazada a su madre en bikini junto a unas emotivas palabras en sus redes sociales.

Ana Obregón dedica unas palabras a su madre en el aniversario de su muerte

Ana Obregón Navarro murió a los 95 años de edad el 21 de mayo de 2021, tan solo un mes después de haber recibido el alta médica tras haber pasado varios días ingresada en el hospital por problemas de salud. Estuvo arropada en todo momento por sus familiares y para su hija Ana no fue fácil volver a ese lugar en el mismo mes que se cumplía un año sin su hijo, Aless.

Un año más tarde, Ana Obregón confiesa que echa mucho de menos a su madre no solo como figura materna, sino también como "mejor amiga y cómplice". Así era la relación de la presentadora con su madre: uña y carne: "Por favor perdóname, sigo sin tener fuerzas de entrar en tu duelo. Pero sé que cómo eres madre me comprendes mejor que nadie", asegura.

Y es que Ana Obregón sigue sumida en el duelo por la pérdida de su hijo. Y tal y como ella dice en su post, este no es su mes favorito del año ni de lejos: "Maldito mes de mayo. Es el mes en el que mi mundo se tiñó de rojo", cuenta, ya que su hijo Aless Lequio falleció a causa del cáncer que padecía el 13 de mayo de 2020, con tan solo 27 años. "No te preocupes que estoy mimando mucho a Papá, aunque está deseando irse contigo. Cuida de mi niño, no le dejes solo. Te quiero desde siempre y para siempre", zanja.