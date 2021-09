"Últimos bañitos sin sol, sin retoques, sin maquillaje ni en la cara ni en el alma pero con tu luz infinita en mi corazón", dice Ana Obregón, recordando que la luz de Aless es eterna e iluminará su vida, incluso en otoño e invierno, incluso de noche. Vive en una montaña de emociones. Hay días terribles para ella, en los que el recuerdo de la muerte de Aless le causa un profundo dolor. Y hay días menos malos, esos en los que la gente consigue sacarle una sonrisa, ya sea volviendo a trabajar en RTVE o cuando le dan un premio, como va a ocurrir este sábado 4 de septiembre en Vitoria. El FesTVal le hace entrega del Premio Joan Ramón Mainat por su dilatada y aplaudida trayectoria profesional en el sector audiovisual. Una carrera que casi por completo ha realizado en RTVE.

Desde la muerte de Aless, Ana utiliza las redes sociales como terapia, como vía de escape, como refugio. Cuenta a todos cómo se siente, qué piensa. Hace unos días publicó uno de sus posts más tristes. "Me recuerda el maldito teléfono como si cada segundo de mi vida no sangrara su ausencia". Lo decía con una que fue tomada un 24 de agosto, pero hace dos años. En ella aparece la presentadora abrazando a sus padres y a su hijo Aless. Eran los pilares de su vida y juntos formaban una familia de lo más feliz. Desde que murieron, a Ana Obregón le 'sangran' los segundos de su vida por la ausencia de su familia. "Sentada en ese sofá, a la misma hora y mirando al mismo mar Mediterráneo no os podéis ni imaginar lo que daría por volver a abrazar a mi madre y a mi hijo".

Una publicación que rompía el corazón a sus seguidores con estas desgarradoras palabras. ¿Qué daría Ana Obregón por volver a abrazar a su madre y a su hijo Aless? ¿Dinero, fama, joyas...? No. Nada de eso es equiparable al sufrimiento por el que pasa. Tampoco hay un precio para disfrutar de los suyos... ¿O sí? "Daría el resto de mi vida", ha dicho en una ocasión.

Es un verano especialmente duro para ella, ya que perdió a su madre el 22 de mayo. Otra ausencia dolorosa. Ana vive ahora entregada a su padre, juntos han afrontado este primer verano sin la matriarca del clan, doña Ana Obregón. “Disfrutad. Por los que no están. Por mí. Disfrutad por favor. Cada segundo. Cada te quiero….”, decía, consciente de que todo lo que no se dice se pierde.

Pero no todos sus posts tienen un tono trágico. Hace dias contó lo 'alucinada' que estaba al ver por primera vez una fotografía de Aless junto a un tigre, una imagen que guardaba su ex, Alessandro Lequio. "¡Cómo es la vida Alessandro Lequio! Hoy publicas esta foto que no había visto nunca de uno de vuestros viajes". No era solo una imagen inédita para los seguidores de Ana Obregón, sino que también lo es para ella misma. Alessandro Lequio ha compartido la imagen con motivo del cumpleaños de su hija Ginevra con María Palacios, a la que todos llaman cariñosamente Ena. Para felicitarla, el italiano ha publicado una fotografía de su hijo Aless durante un viaje a Tailandia que ambos hicieron en 2012. "Sé que si me llego a enterar de que Aless había estado tumbado encima de un tigre me hubiera enfadado muchísimo",