47 años "siendo humana y pura intesidad" de Chenoa

Cuando tú vas, ella ya está viniendo. Como decía en uno de sus grandes hits publicado en su primer disco tras salir de la academía de Operación Triunfo 2001. Muchos la recordaran por aquel famoso chandal gris con el que salió tras la ruptura con su compañero de talent show, David Bisbal. A pasar de cantar "¿y qué pasa? no soy la única mujer que se casa", la extriunfita antes de cumplir sus 47 años acaba de pasar por el altar tras casarse con urólogo, Miguel Sánchez Encinas.

María Laura Corradini Falomir, mayormente conocida como Chenoa, nació el 25 de junio de 1975 en Mar de Plata, Argentina. Pero a los ocho años se trasladó con su familia a Mallorca. La música la acompañó desde bien pequeña además de estudiar solfeo y hacer ballet. A los 15 años ya cantaba profesionalmente. Se lanzó a aventura con unos amigos formando el grupo Quo Vadis y su banda Koan Fussion, a la vez que cantaba por las noches en el Casino de la localidad.

Su mayor ilusión, era darse conocerse al público. Y así lo consiguió el 22 de octubre de 2001, cuando se subió por primera vez al plató del talent show de la casa, Operación Triunfo, o como lo conocen sus fans, OT1. Cuatro meses más tarde, la extriunfita quedaría en cuarta posición por detrás de Rosa López, David Bustamente y David Bisbal.

En la actualidad, además de seguir ligada al mundo musical la cantante se ha convertido en jurado de programas como Tu cara me suena, colaboradora de Zapeando. También se lanzó al mundo de la cocina tras participar en el concurso de Amazon Prime Video, Celebrity Bake off, siendo una de las finalistas.

En él, se incluían aquel "ven y atrávete, sedúceme, soy lo mejor que va a pasarte" que llegó al número 1 de las listas en España y al 4 en Argentina. Pero, el mayor éxito lo alcanzó cuando sacó el segundo sencillo: "Cuando tú vas" . De inmediato se posicionó de primero en las listas y se convirtió en un auténtico boom ya que en cualquier fiesta, a día de hoy, de sigue escuchando aquellos versos que decían "cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, tú todavía estas aqui y crees que me puedes confundir".

Soy humana, su ultimo disco en el mercado

En toda su carrera musical Chenoa publicó un total de siete álbumnes, en los que se incluyen Soy mujer, Absuerda cenicienta, con el que consiguió vender 40000 copias, y Otra dirección. El último, después de pasarse tres años de silenció, publicó Soy humana en 2016.

En este album trataba de reinvindicar el cara a cara en tiempos de relaciones en las redes sociales. "La autocrítica me la hago yo, peco de perfeccionista y a veces me vuelvo muy robótica, entonces este disco es un recordatorio de que un emoticono no sustituye a un gran achuchón y que hay que tener equilibro con las tecnologías que tanto nos absorben", así lo explicó en Las mañanas de RNE con Alfredo Menéndez.

Además de presentar este disco en los micrófonos de Radio Nacional, la extriunfita interpretó dos temas en directo como "Soy humana" y "Hasta la luna".