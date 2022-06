El programa de esta semana de La Noche D está dedicado a la mentira y, en la época de las fake news, no podíamos dejar pasar la oportunidad para recordar algunos de los bulos más sonados que han protagonizado celebridades de todo calado en los últimos años. Noticias falsas que han quedado en el imaginario colectivo como si fueran verdad y que repasamos con Chenoa a modo de juego, dando a elegir a nuestros invitados entre tres opciones.

03.46 min El juego de los bulos de Chenoa: ¿Está liada con Eva Soriano?

Empezamos por aquél famoso titular que llamó la atención de todos y que decía que una de estas famosas tenía sus glúteos asegurados por varios millones de dólares. ¿Se trataría de la cantante colombiana Shakira, la influencer estadounidense Kim Khardashian o la cantante y actriz Jennifer López? En efecto, recordáis bien, es el trasero de JLo el que protagoniza ese rumor que nunca llegó a tener confirmación oficial.

De uno de estos tres famosos se rumoreó que había fallecido hasta en dos ocasiones en un mismo año. Y no, no es que tengan siete vidas como los gatos, los tres siguen vivos y coleando, pero fueron víctimas de una noticia falsa. ¿Recordáis si fue Britney Spears, Miley Cyrus o McCulay Culkin? Efectivamente, el protagonista de la mítica Solo en casa no solo no ha muerto, sino que además fue padre hace poco más de un año junto a la actriz Brenda Song.

El siguiente bulo tiene que ver con tres veteranas estrellas del rock. Según dice el rumor, uno de ellos habría fallecido en un accidente de tráfico hace muchos años y, desde entonces, habría sido reemplazado por un doble. ¿Estamos hablando del Beatle Paul McCartney, de Sir Elton John o del Rolling Stone Mick Jagger? A menos que el rumor sea cierto, el británico Paul McCartney cumplirá esta semana los 80 años convertido en toda una leyenda de la música y todavía en plena forma sobre los escenarios.

Y dentro de este juego de los bulos, ¡salta la noticia! La presentadora de La Noche D, Eva Soriano, reconoce que en alguna ocasión ha dejado caer que está liada con Chenoa. Aunque la colaboradora y cantante asegura que nunca ha entendido este rumor, ¡qué mejor manera de saldarlo que con un beso entre ambas!