Norma Duval sigue siendo, a sus 66 años, uno de los paradigmas de belleza y elegancia de nuestro país. La vedette, presentadora y empresaria va a ser abuela por segunda vez, en este caso de una niña, y cualquiera lo diría a juzgar por la vitalidad y frescura que ha vuelto a demostrar en La Noche D.

Aunque su carrera alcanzó el estrellato en el mundo de la revista, la barcelonesa de nacimiento reconoce que, desde joven, “no tenía cuerpo de vedette, tenía cuerpo de modelo, porque era muy delgada”. Un físico estilizado que se ha caracterizado, entre otros aspectos, por haber marcado abdominales desde que era pequeña. “Cuando tenía unos 14 años ya tenía abdominales naturales, en aquella época ni se sabía lo que eran”, afirma la artista. Sin embargo, esta característica de su cuerpo no siempre ha tenido para ella una connotación positiva.

“Yo le decía a mi madre: todas mis amigas tienen la barriga plana, ¿por qué tengo que tener yo esto?”, se lamentaba una adolescente Purificación Martín Aguilera, nombre real de Norma Duval. No obstante, se trata de algo “absolutamente genético”, subraya la artista y modelo, que asegura que su tableta no se debe a un duro entrenamiento físico, que es “un regalo de la madre naturaleza”.

Norma Duval, la Rosalía y Chanel de su época

Su carrera comenzó en el mundo de la moda y, después de ganar un concurso de belleza, recibió una llamada del director de televisión Valerio Lazarov para aparecer en un programa de TVE, uno de los muchos programas de esta casa en los que ha participado: Señoras y señores. Fue a partir de entonces cuando dio el salto al formato de la revista, junto a Fernando Esteso en un primer momento, para convertirse enseguida en empresaria. A los 21 años montó su primer espectáculo y comenzó a trabajar en solitario “hasta que me vieron y me llevaron a París”.

“La revista era un género que me encantaba, pero que estaba ya camino de desaparecer. Cuando volví de París me puse a hacer un espectáculo de revista, pero en otra línea, empecé a montar shows muy actuales y modernos que no tenían nada que ver con la revista”, explica Norma Duval.

Un concepto de espectáculo que la propia Norma considera que han heredado en la actualidad artistas como Rosalía o Chanel. “Ese vestuario que llevan puesto ya lo he llevado yo, cariño, qué quieres que te diga". Una similitud que, en todo caso, no es incompatible con su admiración hacia ellas: “Chanel me parece maravillosa y Rosalía me encanta, una cosa no quita la otra”.