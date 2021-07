La detención de José Luis Moreno por presunta estafa, pertenencia a organización criminal y alzamiento de bienes está provocando que personajes muy conocidos del mundo del espectáculo que trabajaron con él empiecen a relatar sus malas experiencias. Hay varios actores que le señalan por impagos y malas condiciones laborales, como Fernando Tejero, Yolanda Ramos, Mónica Pons y ahora Normal Duval, colaboradora en 'La Hora de La 1'.

Perdió una cantidad enorme de dinero

Duval asegura que en su relación laboral con José Luis Moreno en "no hubo impago" pero que "él imponía su ley" de lo que tenías que ganar. "Pero pasaron los años y le perdoné. Nunca más hablamos del tema y me ofreció estar en 'Noche de fiesta'. Era una cantidad muy ridícula y decidí no trabajar", ha contado.

Además, ha relatado un problema mayor que tuvo con él y que le hizo perder una gran cantidad de dinero. "En el 2000 estrené una obra que me costó un dineral en el Teatro Calderón y me lo cerraron porque José Luis Moreno había tenido el teatro antes en explotación y tenía que hacer reformas y no las realizó. Y el Ayuntamiento me cerró el teatro". Para Norma Duval, "ellos sabían que el teatro tenía problemas y me lo cerraron dos días antes del estreno, y perdí muchísimo dinero. Y la culpa la tiene él".



"Cuando el melón se abre salen todas las pepitas... Habrá gente que no querrá hablar, pero estamos ante un caso serio. No soy quién para afirmar si es cierto y los tribunales dirán lo que tenga que ser, pero si es verdad, esto no tiene definición", ha sentenciado.