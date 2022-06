Asier Etxeandia es hoy una gran estrella y entre sus logros figura ser 'Chico Almodóvar'. Pero conseguir este título no fue fácil, más bien todo lo contrario. Pedro Almodóvar dudó y en un primer momento no le quería para Dolor y Gloria. Así lo recuerda en una de sus entrevistas más íntimas y personales en La Matemática del Espejo. “No me ha venido regalado, pasé 8 pruebas y no me quería al principio”.

¿Por qué Almodóvar no quería a Asier Etxeandia para ‘Dolor y Gloria’? Según Asier Etxeandia, el papel que Almodóvar escribió para Dolor y Gloria bajo el nombre de Alberto Crespo, estaba hecho para él: “Esa historia era mía, la tenía que contar yo, porque entiendo perfectamente todo de lo que hablaba ese personaje”. De la misma forma, el vasco insiste en que cuando leyó el guion, vio la ocasión frente a sus ojos y no podía dejarla escapar: “El hecho de que tengas la oportunidad de interpretar a un actor, que gracias a su monólogo cura una relación que estaba llena de dolor, es lo que te llevo hablando toda la entrevista. Del poder mágico y en lo que creo que hace el teatro y el arte, y a mí me lo habían puesto ahí. Cuando lo vi dije: ¡esto es lo que yo tengo que defender, soy yo el que tengo que contar esto!”. Sin embargo, el que no tenía tan claro que era Asier quién debía contar esa historia, fue el mismísimo Pedro Almodóvar. ¿Por qué motivo? Según confiesa el cantante de Mastodonte, que no paró de luchar hasta conseguir el papel, Almodóvar se asegura mucho de que elegir al actor perfecto para cada papel: "A mí también me utilizó mucho para hacer pruebas a los personajes que hacían de Salvador. Al final decidió que tenía que hacerlo con Antonio Banderas, que es mi actor de toda la vida". Finalmente el actor vasco logró el sí de Pedro y con ello muchas satisfacciones: "Fue un momento precioso". Su actuación fue muy aclamada por el público y con su interpretación de Alberto ganó el premio de la Unión de Actores y Actrices a mejor actor secundario de cine y obtuvo una nominacion como mejor interpretación masculina de reparto en los Premios Goya de 2019,