La infancia de Asier Etxeandia no fue nada fácil. Él mismo lo ha contado en La Matemática del Espejo. El actor ha recordado que cuando era niño tuvo que enfrentarse al sufrimiento, el bullying, las palizas y los insultos que recibió en el colegio: “Me tenía que escapar casi todos los días por entre las aulas de profesores, que no podían pasar los niños. Iba a gatas para no pasar por el patio del recreo, que es por donde salíamos, porque siempre había como cinco niños esperando para pegarme”.

La niñez de Asier Etxeandia no fue de color de rosa, más bien todo lo contrario, así se lo ha contado a Carlos del Amor : ”Excepto de porque era maricón, lo demás era negro, negro, vamos carbón. Mi infancia no fue fácil, era entre aburrida y difícil”. El actor ha confesado que cuando era pequeño, a pesar de no tener los recuerdos claros, sí tiene la sensación de haber sufrido mucha soledad y mucho miedo : “No tenía amigos, no sabía cómo hacerme amigos. Era un niño muy cobarde, con un niño interior muy bestia que se exponía todo el rato sin darse cuenta”.

“De niño no tenía amigos, me sentía muy solo y tenía miedo”

“La única vez que me defendí fue para que mi padre no viera cómo me zurraban”

“Cobarde”, así se define Asier ante toda esta historia. ¿Por qué razón?: “Porque a mí me hubiera gustado romperle la cara al cabecilla como mi padre me decía”. Sin embargo, esa no era su esencia: “Yo pensaba: “¿Por qué me voy a tener que convertir en él? Si es que yo no soy él, yo no entiendo eso". ¿Por qué coño para poder entrar en la sociedad tienes que comportarte como los demás? Hostias o ser un 'burrángano'. Precisamente hay cierta belleza en mi exclusividad, porque ellos son tontos y no se dan cuenta, así que, bueno, pues me va a costar un poquito más de años, pero nunca supe defenderme”.

Sin embargo, sí hubo una ocasión en la que Etxeandia sacó las fuerzas de donde ya no le quedaban y se enfrentó a uno de esos que le hacían la vida imposible. ¿El motivo? No defraudar a su padre: “La única vez que yo me defendí fue porque vi a mi padre bajar la cuesta que bajaba a recogerme y, para que no viera como me zurraban, me defendí y empecé a hostias con todos y mi padre estuvo muy orgulloso, pero realmente no sirvió de nada. Le vino muy bien, estuvo muy orgulloso de mí durante muchos meses, de verme como me hostiaba”.