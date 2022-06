Hoy tiene fama, dinero y éxito. Pero no siempre fue así. Asier Etxeandia le cuenta a Carlos del Amor que en más de una ocasión se ha visto “sin un duro” para vivir. Incluso, siendo uno de los actores más queridos del cine español, dice que no tiene un sentimiento de “arrope” económico, y que vive muy al día: “Me he visto sobreviviendo en muchas situaciones diferentes. En no tener nada. De repente ir a la cuenta y decir: 'Anda, hostia, menos noventa'”.

Asier Etxeandia se ha llegado a ver con menos 90 euros en su cuenta bancaria La gran Lola Flores decía que muchas veces los famosos se tienen que acostumbrar a comer con reyes y a no tener dinero para ir a la compra al día siguiente. Son muchos los artistas que a día de hoy elogian esas frase de ‘La Faraona’. Entre ellos, Asier Etxeandia, que se ha visto en esta situación muchas veces, como confiesa en La Matemática del Espejo. Con 18 años se fue de casa para buscarse la vida, fue okupa, trabajó de camarero, de limpiador e incluso en un sex shop. Sin embargo, él siempre supo que su destino era ser actor: “Mi intención era comer de esto desde siempre, porque no sé hacer otra cosa”. Lo que él no sabía es que convertirse en actor no es sinónimo de fortuna. De hecho, ahora que lo ha vivido en su propia piel, quiere dejarlo claro: “Es interesante que la gente lo sepa, con cómo se ven los artistas en este país solo porque hayan salido en televisión o le veas en una serie, o le veas que ha hecho tres películas. Te cuentan que te pagan por ese trabajo, pero si tu no tienes algo que te dé un dinero al mes para poder sobrevivir, pagar una hipoteca etc., te queda el ahorro. Pero al final tienes los mismos gastos”.