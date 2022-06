Asier Etxeandia es una estrella del cine y la televisión, pero antes de lograr el éxito y la fama tuvo que aceptar todo tipo de trabajos. Se lo ha confesado a Carlos del Amor en La Matemática del Espejo y le ha dicho que siempre tuvo claro que sería actor para poder pagarse la escuela de interpretación. Fue okupa e hizo de camarero, limpió casas y, cuando todavía era virgen, trabajó en un sex shop. “Me aprendí todos los prospectos de cómo funcionaban los placeres vaginales, anales, los consoladores, lo que había que ponerse. Luego tenían todas las películas con las cabinas, donde entraban a hacerse pajotes, y yo los limpiaba”.

Asier Etxeandia se fue de casa de sus padres a los 18 años para luchar por sus sueños. Según confiesa, fue un gran disgusto para ellos, pero necesitaba hacerlo para seguir creciendo como persona y como actor: “Descubrí que me tenía que ir de casa de mis padres, ya no solamente porque no entendieran, sino para saber hacia dónde me dirigía, la expansión que necesitaba, el tiempo que necesitaba para conocerme a mí mismo, la aventura a la que me tenía que enfrentar para ser valiente y poder ser el artista o la persona que quería ser, y no podía seguir estando dentro del nido de mis padres, entonces, me fui”.

Irse de casa fue el primer paso, luego tocaba buscarse la vida y lo más difícil, tener un lugar para sobrevivir. Sin dinero, decidió ponerse en contacto con una amiga que vivía en una casa okupa: “Era un antiguo cuartel militar abandonado, donde se hacía teatro. Era un gaztetxe”. El actor estuvo viviendo allí una temporada: “Fue la época de apertura en mi vida más importante, donde yo conocí el sentimiento de comunidad, donde empecé a conocer a bandas de rock and roll, donde empecé a vivir callejeando, donde empecé a hacer teatro de calle, si no tenía dinero pues me hacía el payaso en una esquina, o lo que fuera para pasar la gorra”.

Asier le cuenta también a Carlos del Amor que, a pesar de no tener dinero y vivir con lo mínimo, no le hacía falta nada más: “Pasábamos hambre, no había luz ni agua caliente, pero éramos felices entre velas, calentando al hornillo el agua. ¡Tenía una connotación poética preciosa y lo recuerdo como algo maravilloso!”.