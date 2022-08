Black Eyed Peas, Dua Lipa, Imagine Dragons, Marshmello y ahora Camila Cabello. La artista cubana estadounidense es la encargada de poner música al evento deportivo europeo más esperado del año. Actuará en la final de la Champions League, en la que se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool. Camila Cabello ya lleva un par de días en París, donde se celebra este partido de fútbol, y ya ha compartido algunas fotos en su perfil de Instagram, incluyendo una con el monumento más famoso de la capital francesa, la Torre Eiffel. Pero, ¿cómo ha llegado a ser la protagonista indiscutible de la ceremonia de apertura de la Champions League?

De Fifth Harmony a sus premios como solista Camila Cabello nació en Cuba hace 25 años, aunque creció en Estados Unidos. Fue en 2012 cuando saltó a la fama: participó en The X Factor, donde la reunieron con otras cuatro grandes cantantes que se habían presentado al talent show. Junto a Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui y Dinah Jane formó el grupo Fifth Harmony. Se tuvieron que contentar con un tercer puesto, pero su carrera no había hecho más que comenzar. Tras el lanzamiento de dos álbumes y canciones como "BO$$", "Worth It" o "Work From Home", Camila Cabello decidió abandonar el grupo y comenzar su carrera en solitario. Su primer tema en esta nueva etapa fue "Crying In The Club", lanzado en 2017 y que actualmente alcanza los 222 millones de visualizaciones en YouTube. Sin embargo, el primer single de su primer disco sería "Havana": con un éxito inmediato, ganó varios premios en los MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards o American Music Awards, entre otros, además de dos nominaciones a los Grammy como mejor actuación pop en solitario y mejor álbum de pop vocal por Camila.

Subió la temperatura con Shawn Mendes y "Señorita" Y entonces llegó "Señorita". Shawn Mendes y Camila Cabello ya habían cantado juntos en "I Know What You Did Last Summer" años antes, cuando ella aún formaba parte de Fifth Harmony, pero el éxito de "Señorita" superó incluso al de "Havana", que ya es decir. Su videoclip (que ahora supera los 1.386 millones de visitas en YouTube) y sus actuaciones en directo hicieron sospechar a sus fans una posible relación entre ambos. Y así fue. Que eran novios se confirmó más tarde e incluso llegaron a vivir juntos al comenzar la pandemia de coronavirus. Sin embargo, su amor acabó y decidieron romper en 2021, algo sobre lo que Shawn Mendes cantó en "It'll Be Okey".