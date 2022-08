Mientras ayer Shawn Mendes celebraba su 24 cumpleaños a remojo en las playas de Miami rodeado de amigos, su expareja Camila Cabello disfrutaba de una tarde libre en Los Ángeles. Hasta ahí, todo normal, pero a su lado caminaba un misterioso chico que los paparazzi no tardaron en inmortalizar. Cogidos de la mano, dedicándose carantoñas, incluso algún que otro beso. Todo parece indicar que entre ellos hay algo más que una amistad. ¿Quién es el afortunado? Se llama Austin Kevitch y tiene 31 años. Te contamos todo lo que sabemos sobre él.

Ambos disfrutaron de un desayuno en la terraza de un bar. Para la cita, Camila Cabello escogió un vestido azul de flores blancas y sandalias negras, mientras que él, optó por un look informal con camiseta blanca, pantalones cortos y deportivas. Kevitch es el CEO y cofundador de una aplicación de citas llamada Lox Club, "para judíos (y no judíos) con ridículamente altos estándares", tal y como se presenta la propia app en redes sociales.

