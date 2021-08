Camila Cabello es una de las artistas más polifacéticas de nuestra generación. Después de conquistar a medio mundo con el lanzamiento de "Don't go yet" y consagrarse como una de las intérpretes más icónicas del momento, también ha decidido explotar su faceta como actriz dando vida a Cenicienta en la nueva adaptación de Prime Video. Unos proyectos que han hecho que su tiempo libre no sea todo el que necesita para desconectar por completo y encontrar la energía necesaria para seguir adelante. Al menos, no hasta ahora, porque en su perfil de Instagram ha decidido publicar una aplaudida reflexión sobre la importancia de tener tiempo para uno mismo y no olvidarse de nuestra salud mental.

"Una de las cosas fundamentales que aprendí durante la pandemia fue la importancia de DESCANSO. Antes, literalmente, no tenía más remedio que detenerme y quedarme quieta, no sabía lo que era el equilibrio entre el trabajo y la vida", comenzaba explicando. "Me sentí culpable durante los días libres porque sentía que no estaba siendo productiva o que podía estar haciendo más. Al mismo tiempo, justo antes de que nos viéramos obligados a poner en cuarentena, estaba completamente agotada y sentía que ya no podía hacer esta carrera", continuaba en su alegato.

[Derecho a desconectar: ¿sabemos poner el mundo en pausa?]

"Luego comencé a ver cómo después de descansar durante ese período, cultivar nuevos pasatiempos, priorizar mi salud mental, mis amistades y relaciones, hacer tiempo para hacer ejercicio y también disfrutar de la pereza nuevamente, comencé a sentirme inspirada de forma natural, apasionada y mucho más creativa. Hoy en día no me siento culpable por tomarme un tiempo libre porque sé que sin descanso y tiempo para la alegría, la pereza y el juego me sentiré agotada, estresada, triste y exhausta y no podré hacer el trabajo. Un trabajo que quiero sacar al mundo", desvelaba junto a una imagen donde se la podía ver descansando sobre lo que parece ser un sofá al aire libre.

"No olvides que el descanso es necesario" Camila también dedicó un espacio para hacer balance de la sociedad en la que vivimos. Un entorno donde parece que lo normal es acabar exhausto al final del día para sentirse verdaderamente productivo. "En una cultura que usa el cansancio y los negocios como una insignia de honor, recuerda que solo somos animales que deberían estar deambulando por el bosque comiendo, haciendo caca; y hacer bebés; y en la forma en que se construye nuestra sociedad, el exceso de trabajo literalmente nos está matando". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de camila (@camila_cabello)“ “ "La cultura constantemente nos hace sentir que no hacemos lo suficiente y que debemos estar "molidos"... Pero no olvides que el descanso es honorable, necesario y sagrado", agregaba. "Al regresar a la "nueva normalidad", inculquemos valores en nuestros entornos de trabajo que prioricen al individuo de una manera holística. No somos robots y nuestros cerebros no son máquinas. Por el bien de nuestra salud y felicidad durante nuestro breve tiempo aquí en la tierra, las estructuras sociales del trabajo y cómo se relaciona con la salud mental de un individuo necesitan una mejora. Voy a volver a no hacer nada hoy", concluía en su discurso.