Si a principios del mes de diciembre te contábamos la sonada ruptura entre Shawn Mendes y Camila Cabello, ahora ha sido el intérprete de "It'll Be Okay" el que ha querido despedir el año confirmando el complicado momento en el que se encuentra tras hacer públicos sus sentimientos a través de la mencionada canción. "Solo quería hacer un pequeño vídeo para agradecer a todos los que han conectado con el tema y han publicado vídeos. Estoy pasando por un momento un poco difícil con las redes sociales en este momento, pero tengo a muchas personas enviándome vídeos y contándome lo que está pasando", comenzaba explicando.

Respecto a su último single, Mendes también quiso hacer hincapié en lo mucho que está siendo compartido en redes como TikTok: "Espero que sea porque hay algo de verdad en la canción y encontréis honestidad en ella. Me siento muy agradecido de que conectéis con ella y os divirtáis escuchándola", continuaba explicando. "Gran parte del tiempo en el que estoy escribiendo uso la música como plataforma para poder llegar a un lugar dentro de mí que no podría atravesar si no fuera gracias a que lo hablo con la gente o a que pienso sobre ello".

Letra completa "It'll be okay"

Are we gonna make it?

Is this gonna hurt?

Oh, we can try to sedate it

But that never works

Yeah

I start to imagine a world where we don’t collide

It’s making me sick but we’ll heal and the sun will rise

If you tell me you’re leaving, I’ll make it easy

It’ll be okay

If we can’t stop the bleeding

We don’t have to fix it, we don’t have to stay

I will love you either way

Ooh-ooh, it’ll be oh, be okay

Ooh-ooh

Oh, the future we dreamed of is fading to black

Oh-oh, oh-oh, oh

Oh, thеre’s nothing more painful

Nothing more painful, oh-woah (Oh-woah)

I start to imaginе a world where we don’t collide

And it’s making me sick but we’ll heal and the sun will rise

If you tell me you’re leaving, I’ll make it easy

It’ll be okay (It’ll be okay)

And if we can’t stop the bleeding

We don’t have to fix it, we don’t have to stay (Don’t have to stay)

I will love you either way

Ooh-ooh, it’ll be oh, be okay

Ooh-ooh

I will love you either way

It might be so sweet

It might be so bitter

I will love you either way

It might be so sweet

It might be so bitter (Ooh-ooh)

Oh, if the future we’ve dreamed of is fading to black

I will love you either way