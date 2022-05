Hay personajes que marcan a toda una generación, o incluso varias. Uno de ellos es sin duda Darth Vader, el famoso villano de Star Wars que pasó a la historia del cine con apenas cinco palabras: "Luke, yo soy tu padre". Pero interpretar a un icono no es tan fácil, y si no que se lo digan a Hayden Christensen. El actor se puso en la piel de Anakin Skywalker en los episodios II (sí, ese que se rodó en España) y III de la saga, una tarea que le hizo saltar a la fama. Esa popularidad, sin embargo, no acabó de cuajar. Tras aparecer en películas como Despierto, Aprendiz de caballero o Jumper, Hayden Christensen desapareció del mapa.

Hayden Christensen vuelve a ser Darth Vader en la serie 'Obi-Wan Kenobi' GTRES/ Ian West/ PA England

Aunque siguió haciendo alguna que otra película, parecía que ya había pasado de moda: en diez años, de 2010 a 2020, tan solo participó en diez películas. La última de ellas, Star Wars: El ascenso de Skywalker. Su voz apareció muy brevemente en esta entrega, pero aquello fue suficiente para marcar su regreso a la saga que le había lanzado al estrellato. Disney + estrena este viernes 27 de mayo la serie Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor y en la que también aparecerá Hayden Christensen como Darth Vader.