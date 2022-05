¿Cómo se diagnostican y tratan las enfermedades raras?

El Cazador de Cerebros consulta esta semana con expertos y expertas del campo de la biomedicina y la genética para conocer cómo es el proceso desde que se detecta una enfermedad rara hasta que se logra encontrar una terapia para tratarla. Un proceso difícil, costoso y, para muchos pacientes, demasiado largo, pero en el que, a gran escala, la ciencia está avanzando a pasos agigantados.

Un paso más allá: la terapia génica

Fàtima Bosch es la directora del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica, y catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universitat Autònoma de Barcelona. Es una referente mundial de la terapia génica, que consiste en la corrección de un problema genético introduciendo en las células una copia sana del gen defectuoso.

Estas terapias pueden realizarse ex vivo, extrayendo células para modificarlas genéticamente y volver a introducirlas en el cuerpo del paciente, o in vivo, introduciendo el gen terapéutico en un vector que se inyecta directamente al paciente. En este caso, los vectores se crean a partir de virus que no son infecciosos ni se introducen en el ADN celular, para evitar enfermedades y mutaciones no deseadas.

“Faltaba que hubiera más interés por parte de la industria para invertir, es lo que ha ayudado a que este campo avance, porque las investigaciones son muy caras”, reconoce Fàtima Bosch. “El problema es que estas terapias se tienen que aplicar lo antes posible, se necesita un diagnóstico precoz y que los tratamientos se puedan aplicar en individuos más jóvenes. En una terapia génica (…) hay muchos cuellos de botella para saltar del laboratorio hasta que llega a los hospitales”.

Al final, aunque hay margen para la esperanza, queda mucho camino por recorrer, tal y como reconoce Luis Alberto Pérez Jurado: “El consorcio internacional cree que se podrán diagnosticar casi todas las enfermedades raras en menos de un año desde que se inicia la odisea diagnóstica. Es más difícil pensar que vaya a haber una oferta de tratamiento adecuada para todas ellas”.