Carmen Thyssen puede presumir de ser una de las mujeres con más influencia del país. Se ha codeado con personalidades de todo tipo, desde lo más alto de Hollywood, como Frank Sinatra o Marilyn Monroe, hasta con los nombres más sonados a nivel político, como Margaret Thatcher. Con cada uno de ellos recuerda grandes anécdotas, como aquella vez en la que ‘La Dama de Hierro’ le enseñó el “pompis”. ¿Cómo fue? Lo desvela en su entrevista con Carlos del Amor en ‘La Matemática del Espejo’.

Lejos de quedarse en una simple cena de negocios, la que era primera ministra del Reino Unido le pidió a Carmen Cervera que le acompañara al lavabo : “Yo le dije que sí. Una vez en el baño me dice «¡mira!», y me enseña sus medias que eran de color lila y le dije : «What beautiful are [Qué hermosas son]». Y luego se levantó un poco más como diciéndome, el pompis, no sé …”.

El día que Tita Cervera se hizo amiga de Frank Sinatra y Marilyn Monroe

Tras convertirse en Miss España y ser candidata a Miss Universo, a Carmen Cervera le llovieron las invitaciones para asistir a los grandes eventos de la época. De varios de ellos se ha llevado grandes amistades, como la del músico Frank Sinatra, a quién conoció en Las Vegas: “Hicieron una fiesta y estaba todo el grupo de Frank Sinatra, Dean Martin y Jeanne Martin, que era la mujer de Dean. Me invitaron a ver el Rat Pack en persona”.

En ese instante, una jovencísima Tita acaparó las miradas de todos ellos, incluso, según ha desvelado la baronesa, la mujer de Dean Martin quería que se casara con Dean Paul Martin Jr.: “Decía que era la mujer ideal para su hijo”.

Hollywood era un sueño para Tita: “En ese momento estaba alucinada”. Y sus encuentros con los artistas más codiciados de América fueron fluyendo a cada paso. Así, en otra de esas fiestas de Sinatra conoció a Marilyn Monroe: “Contaron un chiste, yo no lo entendí, porque era bastante ingenua, entonces se acercó Marilyn y dijo: Ese chiste no es para ella, refiriéndose a mí. Entonces me cogió, me puso su brazo encima y me llevó. Me dijo estos naughty boys (chicos traviesos)”.