Tita Cervera pasó a ser la baronesa Carmen Thyssen el día que contrajo matrimonio con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza. ¿Cómo surgió el amor entre ellos? ¿Qué pensó cuando cruzaron sus miradas por primera vez? La fundadora del museo Thyssen se lo ha desvelado a Carlos del Amor en ‘La Matemática del Espejo’: “Conocer a Heini ha sido espectacular. Era un fuera de serie. La vida con él fue muy interesante.”

El barón Thyssen estaba casado cuando conoció a Tita Cervera

Tras dos matrimonios, el primero con el actor Lex Barker, uno de los grandes amores de Tita, y un segundo no válido (por bigamia) con el productor Espartaco Santoni, Carmen Cervera conoció al que se convirtió en su segundo gran amor, Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza.

Al poco tiempo de nacer su primer hijo, Borja: “Yo estaba en la Costa Brava y vinieron unos amigos míos americanos a estar conmigo en la Costa Brava, un matrimonio, que me dijeron: «Vente a Cerdeña que tenemos un yate y te invitamos». Yo no quería ir, porque no quería salir de casa. Estaba a gusto con mi madre, con el niño… Pero mi madre me dijo: «Vete un poco, ya está bien, sal». Y dije: «Bueno, me voy 5 días». Y me fui”. Lo que no imaginó es que ese viaje le cambiaría la vida…

“"Él estaba en una mesa y su exmujer en otra. Él no hacía más que mirarme"“

Parece que el destino estaba escrito y es que, para sorpresa de Tita, los amigos que la llevaron a Cerdeña querían marcharse a la Costa Azul. Carmen no quería, así que se quedó a pasar la noche en la vivienda de otros conocidos con el fin de coger un avión a España al día siguiente. Estos intentaron convencerla para que se quedara unos días más y pudiera asistir a una cena que iban a prepararle al barón Thyssen y a su mujer , Denisse Thyssen, aunque ella declinó la oferta: “Yo me fui al aeropuerto”. Pero, como si de una película se tratara, Tita no pudo salir del país, ya que todos los vuelos estaban completos, así que volvió a la casa de sus amigos y asistió al evento que cambió su vida: “Me ducho, me cambio y salgo a la cena que era en el jardín. Él estaba en una mesa y su exmujer en otra. Él no hacía más que mirarme y yo no sabía dónde mirar. Y me dijo: «Te invito a cenar mañana». Y yo, muy tímida, dije: «Si vamos todos, sí»”.

Y así fue: “Llegamos en una canoa, porque Heini tenía un embarcadero. Él estaba esperándonos ahí y me cogió del brazo y me llevó hacia su casa. Hubo un buffet con amigos y se puso a mi lado. Luego nos fuimos a bañar juntos, porque me dijo que fuéramos a nadar. Ahí me dio un beso en la mejilla y había una señora cerca andando que se cayó al agua al verlo”.

Era la segunda vez que Tita Thyssen le robaba el chico a Denise Shorto. Como le contó a Lazos de sangre, ya le robó su primer novio cuando eran jóvenes.