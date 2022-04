Carmen Cervera, ‘Tita’ o la baronesa Thyssen es una de las mujeres más poderosas de nuestro país. En la misma semana en la que cumple 79 años, protagoniza la entrevista de 'La Matemática del Espejo'. Ha cedido el propio Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para mantener una profunda charla con Carlos del Amor, y hacer un repaso de su vida. Fue Miss España en 1961, portada de Interviú en 1977, actriz y coleccionista de arte. Ha tenido una apasionante vida en la que se ha relacionado con el mundo de Hollywood, la aristocracia europea y forma parte del imperio Thyssen. De su vida sentimental, destacan cuatro hombres: tres maridos y el padre de su único hijo biológico.

04.51 min Tita Cervera y Manuel Segura: todos los amores de la baronesa Thyssen

Lex Barker, Tarzán Cuando tenía 22 años, se enamoró y se casó con el mismísimo Tarzán, el actor Lex Barker. Se conocieron en un aeropuerto de Roma, cuando él era muy conocido. La madre de Tita Cervera la animó a que fuera a pedirle un autógrafo y así lo hizo. Él se lo dio a cambio de su dirección. La diferencia de edad entre ellos no supuso un problema y el 6 de marzo de 1965 se casaron en Ginebra. Era el quinto matrimonio para él y el primero para Tita. Su historia de amor acabó en mayo de 1973, cuando a sus 54 años Barker murió de un infarto en pleno centro de Nueva York. Boda de Tita Cervera y Lex Barker

Espartaco Santoni Su segundo matrimonio fue con Espartaco Santoni, productor de cine venezolano a quién los medios de la época se referían como un Playboy. Carmen Cervera y él protagonizaron una apasionada historia con sorpresa desagradable incluida. “Nos casamos en Nueva York se suponía, y gracias a Dios no fue verídico porque era bígamo”. Además del engaño, Espartaco también supuso su ruina. Cervera pagó una gran cantidad de dinero para sacarle de la cárcel. Todo para que al final se fugara. "Me embargaron los muebles. Me cortaron la luz. Me tenía que duchar con agua fría cada día. Y dormía con el abrigo puesto porque ni mantas tenía", confesó en el programa Lazos de Sangre. Tita Cervera junto a Espartaco Santoni

Manuel Segura, padre de su único hijo El 24 de julio de 1980, Carmen dio a luz su único hijo biológico, Borja. No fue hasta el año 2009, veinte años después de su nacimiento, cuando Tita Cervera reconoció la identidad del padre, Manuel Segura. Se conocieron en una cena, y al día siguiente él le envió un osito de peluche y ahí comenzó todo. Al menos, así lo recordaba Carmen Cervera en su libro de memorias en 2009. Carmen Cervera junto a su hijo Borja Thyssen GTRES Cuando ella se quedó embarazada su relación ya no pasaba por los mejores momentos y llegaron al acuerdo de darse un tiempo. En esa pausa apareció él, el barón Thyssen para cambiar la vida de Tita. Quiso adoptar a Borja y cuando la propia madre de Carmen se lo consultó a Manuel, él accedió pensando en el bienestar del niño. Cuando Borja tenía 7 años, Tita reunió a Heinrich y Segura con el niño, para explicarle que tenía la suerte de tener dos papás. Ya como baronesa, siguió la amistad entre Carmen y él. Vacaciones juntos, reuniones familiares… era más que habitual verlos el uno al lado del otro. “Somos muy buenos amigos y como buenos amigos nos queremos mucho y tenemos mucha confianza el uno en el otro”, son las declaraciones en las que siempre ha insistido Manuel Segura. En sus últimos días, Tita estuvo en contacto con él en todo momento y le despidió con mucho dolor cuando falleció en junio de 2020 a sus 77 años. Carmen Cervera y Manuel Segura (2017) GTRES

Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza El tercer matrimonio de Tita fue el que le trajo el sobrenombre por el que la conocemos: Baronesa Thyssen. A su querido Heinrich le conoció en 1981 estando de vacaciones en Cerdeña. El primer encuentro fue cuanto menos peculiar: “Cuando me lo presentaron me miró de una forma muy rara. Pero luego me doy cuenta al cabo de un tiempo que cuando adquiere un cuadro, cuando va detrás de un cuadro que le interesa muchísimo, esa misma mirada es la misma que cuando me vio a mí”. Lazos de sangre Lazos de sangre - Cómo enamoró Tita Cervera al barón Thyssen Ver ahora Lazos de sangre - Cómo enamoró Tita Cervera al barón Thyssen El barón Thyssen era un magnate y coleccionista 22 años mayor que ella. Junto a él, Tita dio el salto a la alta sociedad. Se casaron en 1985 en Inglaterra y fue sin duda su matrimonio más tranquilo. En 1994, apenas un año después de vender su colección al Gobierno español, el barón tuvo que ser operado dos veces por problemas cardíacos. Pocos meses después sufrió una seria apoplejía de la que no se llegó a recuperar completamente y, finalmente, falleció en 2002. Imagen de archivo del barón Thyssen y Tita Cervera GTRES