Habla cinco idiomas, es una de las mujeres más poderosas de nuestro país y, aún así, se sigue peinando sola en casa. A sus 78 años, Tita Cervera puede permitirse el lujo de decir, sin necesidad de exagerar, que ha tenido una vida apasionante: historias de amor de película, una fortuna y un camino que la llevó a encontrar su vocación: el arte. Hoy celebra su cumpleaños y pocos deseos le quedan por cumplir a la baronesa. Quizás borrar de su memoria los problemas que su familia ha tenido con Hacienda. ¿Cómo ha llegado hasta aquí la dueña del imperio Thyssen?

El 24 de julio de 1980, Carmen dio a luz su único hijo biológico , Borja. No fue hasta el año 2009, veinte años después de su nacimiento, cuando Tita Cervera reconoció la identidad del padre, Manuel Segura . Se conocieron en una cena, aunque cuando se quedó embarazada su relación no pasaba por su mejor momento. Los dos mantenían buena relación, hasta que el año pasado falleció a sus 77 años .

Su segundo marido fue Espartaco Santoni. El conocido productor de cine y playboy venezolano terminó arruinando a Cervera, que pagó una gran cantidad de dinero para sacarle de la cárcel. Todo para que al final se fugara. " Me embargaron los muebles. Me cortaron la luz. Me tenía que duchar con agua fría cada día. Y dormía con el abrigo puesto porque ni mantas tenía ", confesó en el programa ' Lazos de Sangre' .

Amante del arte y de los árboles

Aquel año la baronesa se enteró de que la arboleda del Paseo del Prado iba a desaparecer. "La cosa era inminente. Había hablado con el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón y me decían que ya estaba firmado. Entonces convoqué a todas las televisiones. Pusimos un podio en el museo Thyssen-Bornemisza, vinieron los ecologistas y acudieron miles de personas para gritar ‘¡No a la tala!’. Luego salí y me até a un platanero", recuerda la propia Tita Cervera. Una hazaña medioambiental que todavía recordamos y de la que se siente muy orgullosa: "Merece la pena esa batalla. Yo siempre que necesito fuerzas me abrazo a un árbol. Ellos me quieren y me mandan buenos mensajes". Tanto es así que volvió a hacerlo años después en Zaragoza.