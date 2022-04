Todos recordamos aquel día que Carmen Thyssen se encadenó a los árboles del Paseo del Prado con el objetivo de evitar su tala. Lo que quizá se nos escapa es la jugada maestra que hizo con el mítico ‘Mata mua’ de Gauguin. La baronesa sacó el famosisímo cuadro de su museo de Madrid y lo escondió en un búnker de Andorra para retar al Gobierno de España y conseguir que le pagara por la exposición de su colección. Fue un jaque mate en toda regla.

Tita Cervera embaló el ‘Mata mua’ y lo mandó a un búnker en Andorra

Tita Thyssen asegura que, tras haber prestado gratuitamente su colección durante 30 años a España, se enfrentó a serios problemas de liquidez. Intentó llegar a un acuerdo con el Estado para que sus obras se mantuvieran en el Museo Thyssen, a cambio de un alquiler. La negociaciones duraron 10 años y no llegaban a ningún puerto, así que la baronesa decidió amenazar al Gobierno con llevarse toda la colección fuera de España. Dice que tenía las cajas preparardas y el más famoso, el ‘Mata mua’ de Gauguin que tanto le costó, sí que llegó a llevárselo lejos del museo de Madrid: “Yo tenía todos los papeles de los cuadros para poder viajar, toda mi colección.Y las cajas estaban encargadas, salían todos. Ya no podía más, llevo desde el año 92. Entonces, todo esto que hago gratuitamente, me ha arruinado”.

Muy decidida, Tita embaló el cuadro y lo puso rumbo a Andorra en un camión de alta seguridad, incluyendo efectivos de una empresa de seguridad privada que portaban armas. Una vez en Andorra, la joya de la colección de la baronesa se guardaría en un búnker con máxima protección.