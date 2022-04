Carmen Thyssen: ¿Se puede ser millonaria y no tener un duro?

Si escuchamos el nombre de Carmen Thyssen, automáticamente tendemos a pensar en un baño de millones de euros, sin embargo, no todo es lo que parece, o así se lo ha confesado Tita Cervera a Carlos del Amor en una de sus entrevistas más personales en ‘La Matemática del Espejo’: “Me he arruinado, he estado con 4 casas hipotecadas”.

““Yo no tengo una máquina de hacer dinero, me he arruinado”“

“Llevo desde el 1992 prestando gratuitamente mi colección y me he arruinado”

Tita Thyssen se queja durante la entrevista con Carlos del Amor de que durante 30 años ella ha cedido su colección a España gratuitamente y que eso le ha llevado a tener serios problemas económicos: “Yo no tengo una máquina de hacer dinero, me he arruinado”. Y es que, según ha confesado lleva desde la apertura del museo en 1992 no ha cobrado nada por la exposición de sus obras: “Hasta febrero de este año, todos los cuadros los tenía prestados siendo vicepresidenta vitalicia y ayudando. He abierto un museo en Málaga maravilloso, que es el único museo en el mundo donde hay unos siglos XIX y XX español tan completos. En otra parte del mundo no existe. Entonces, todo esto que hago gratuitamente, Málaga y también lo que he hecho aquí, llega un momento en que el que me he arruinado”.

Además, para que la colección del barón Thyssen se quedara en España, Tita asegura que ha tenido que renunciar a casi todo: “Sin darme cuenta, me convertí en coleccionista, y es una cosa que cuando lo sientes dentro cambia tu vida, y te arruinas, claro”. Ahora la baronesa considera que su cometido es proteger el arte: “Cuando ves un cuadro, si el coleccionista cree que no lo protege, ese cuadro se pierde y yo los pongo en museos, los salvo de que se pierdan”.