A nadie le amarga un dulce y menos una galleta, una opción que le encanta a nuestro paladar porque resultan muy palatables debido a los ingredientes que contienen: mucho azúcar, harinas refinadas, chocolate, grasas de dudosa calidad… Y por eso no le gustan tanto a nuestra salud. Está claro que no las comemos tanto por hambre como por capricho, pero si queremos hacerlo de la forma más sana posible, ¿qué opción escogemos? ¿cuáles son las galletas más saludables? Le hemos preguntado a la nutricionista y farmacéutica Elisa Escorihuela y esto es lo que nos ha contestado, ¡sigue leyendo!

Las galletas con chocolate: una mala elección

En España consumimos de media unos seis kilos de galletas al año y gran parte de ellas son galletas con chocolate. Con trocitos o rellenas, son posiblemente la peor elección que podemos hacer: ¡contienen más de 500 kilocalorías por solo 100 gramos de producto! Aunque como hemos explicado en el programa muchas veces no se trata solo de contar el aporte calórico de un alimento sino de tener en cuenta su calidad nutricional. Y en este caso, las galletas con chocolate también suspenden: cerca del 50% de su peso corresponde a azúcar, y de un 20 a un 25% a grasas de mala calidad. ¿El resto? Principalmente harinas refinadas, otro ingrediente que deberíamos evitar en la medida de lo posible.

Entonces si estamos buscando cuáles son las galletas más saludables, ¿mejor elegir opciones integrales y sin azúcar? Está claro que son una mejor elección, pero no debemos olvidar que seguimos estando ante un capricho que no debe formar parte de nuestra dieta habitual, ni se trata de un producto dietético como nos quieren vender. Además de que no es oro todo lo que reluce, las galletas integrales la mayoría de las veces no lo son tanto como pretenden y que las que se elaboran sin azúcar suelen abusar de los edulcorantes, que por lo general no se llevan muy bien con nuestra microbiota.