Aunque el pan es un alimento que acompaña a la humanidad desde hace miles de años, además de un producto muy presente en nuestra cultura gastronómica, hasta hace poco no era sencillo encontrar opciones de calidad. El problema ahora es que hay tantas, ¡que es fácil perderse! Es muy importante tener claro en qué debemos fijarnos para tomar la elección adecuada y por eso le hemos pedido a la nutricionista Andrea Calderón que nos explique: ¿cuál es el pan más saludable? De masa madre, de fermentación lenta, con semillas, integral, de centeno, de trigo sarraceno... Te lo contamos en este artículo.

Porque contienen más vitaminas , minerales e incluso proteínas . Y aunque cabría pensar lo contrario, lo curioso es que un pan integral no nos aporta más calorías que un pan blanco , sino que los dos tienen exactamente el mismo valor calórico. Eso sí, como decimos el integral es mucho más nutritivo y como resulta más saciante gracias a su aporte de fibra , más que el doble de un pan blanco, no solo nos llenamos antes y comemos menos cantidad, sino que nos sentimos saciados durante mucho más tiempo .

Los beneficios no acaban ahí

Seguro que ya tienes claro cuál es el pan más saludable, pero por si te hacen falta más motivos para elegir opciones integrales te contamos: por ejemplo, que el pan integral se recomienda incluso en dietas de adelgazamiento. Pero es que además nos ayuda a regular el tránsito intestinal, nos ayuda a controlar los niveles de colesterol y glucemia en sangre, nos ayuda a prevenir la diabetes e incluso algunos tipos de cáncer, sobre todo el de colon…

Pero debemos tener en cuenta un detalle importante. Para averiguar realmente cuál es el pan más saludable no deberíamos fiarnos únicamente de su aspecto. Que tenga semillas por encima, frutos secos o que sea de un color más oscuro no tiene por qué ser un reflejo de su calidad, lo que debemos hacer es leer bien la lista de ingredientes para asegurarnos de lo que lleva realmente. Ocurre lo mismo cuando compramos un pan multicereales, una vez más debemos fijarnos en que la harina con la que se prepara el producto sea integral.

El caso de los panes elaborados con trigo sarraceno es un poco particular, porque no estamos ante una harina “normal”. Se trata de un pseudocereal, y por lo tanto no tiene nada que ver con el trigo y su aporte nutricional es distinto, aunque muy interesante. Además de tener una ventaja muy importante para personas con intolerancias alimentarias: no contiene gluten.